Рынок арендного жилья в Беларуси обрушился 18.06.2022, 21:40

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Уезжают и собственники, и жильцы.

Политический кризис, массовые репрессии и ухудшение экономической ситуации вызвали большой отток людей из Беларуси. Это в свою очередь обвалило рынок аренды в стране. Начало же войны в соседней Украине, к чему приложил свою руку режим Лукашенко, только усугубило ситуацию. И спустя почти четыре месяца положение на арендном рынке продолжает ухудшаться, передает «Белсат».

Как свидетельствуют данные с сайта Realt.by, в феврале количество поисковых запросов «снять квартиру в Минске» по сравнению с январем сократилось на 10%. Между тем, количество объявлений продолжало расти. В целом за весь месяц было размещено 12700 объявлений, что на 1,5% больше, чем в январе. Больше всего выросло количество свободных 1-комнатных квартир (4%), Количество двушек и трешек практически не изменилось.

Рост курса доллара в марте повлек за собой рост интереса к рынку съемного жилья столицы: кто-то из арендаторов искал более бюджетные варианты для себя, кто-то интересовался изменениями на рынке вообще. Как результат, согласно Google Trends, количество запросов «снять квартиру в Минске» за месяц выросло в 1,6 раза, показав новый максимум за последние четыре года.

Но на фоне релокации количество свободных для заселения квартир также увеличилось – на 16% за месяц, в том числе однокомнатных – сразу на 22%.

Впервые с середины 2020 года арендные ставки снизились примерно на 3% независимо от количества комнат. Такого снижения цен не было уже два года.

Дальше – хуже. В апреле по сравнению с мартом в Минске резко сократилось количество желающих снять квартиру, но предложение арендного жилья продолжило увеличиваться. Мартовский всплеск поисковой активности в апреле снизился почти на треть. А вот свободных для заселения квартир стало больше еще на 9%.

В мае предложение квартир в аренду в Минске продолжало расти, а спрос – падать. Полностью за весь месяц в базе Realt.by было 16800 объявлений, что на 5% выше, чем в апреле. Причем количество объявлений постепенно увеличилось по всем типам квартир – от «однушек» до «трешек».

Тем временем количество поисковых запросов «снять квартиру в Минске» снизилось на 5% по сравнению с апрелем. По сравнению с маем 2021 года уровень спроса на аренду квартир сократился на 19%.

За последние 12 месяцев цены на аренду 2-х и 3-комнатных квартир в Минске снизились на 4%, «однушек» – на 5%.

На конец мая аренда однокомнатной квартиры в Минске стоила $ 259, двухкомнатной – $ 320, трехкомнатной – $ 402.

В 2022 году снизилась и доходность от сдачи квартир в аренду, которую впервые с 2016-го обогнала доходность валютных депозитов.

Квартиры родственникам и друзьям

Стоит отметить, что многие собственники, выезжая не по собственной воле из Беларуси, стараются по-прежнему сдавать свои квартиры близким родственникам или друзьям. Соответственно и цены на аренду существенно ниже. Так, рассказывают читатели, в центре Минска можно снять трешку даже за $ 100 плюс коммуналка.

Правда, иногда друзья и родственники тоже вынуждены уезжать из Беларуси.

«Сдаю квартиру в Минске. Сначала снимала сестра, но уехала в Польшу. Сейчас сдаю другу. Цена до 2020 и сейчас – $ 250, квартира двухкомнатная», – говорит читатель Александр.

По его словам, до войны стоимость аренды квартиры незнакомому могли бы поднять и до $ 300, «но после начала войны не поднимали бы».

То в рублях, то в долларах

Сильные колебания на финансовом рынке заставляют собственников и арендаторов искать новые форматы сотрудничества.

«Снимаем двушку в Минске. Если доллары невозможно было купить, договорились на рубли по курсу 2,99 за доллара (официальный курс был около 3,4, если не ошибаюсь). Сейчас снова в долларах, но со скидкой в 6% от первоначального договора», – говорит читатель Сергей.

По его словам, собственник квартиры на финансовые предложения соглашался без дебатов и торгов, подумав только пару дней.

«Мониторим ситуацию, более дешевых предложений сейчас немного, нет смысла менять квартиру», – говорит Сергей.

«Невозможно фактически передать деньги»

Вслед за собственниками квартир часто уезжают из квартир и их жильцы. Об одном из таких случаев рассказывает Владимир, который сдал квартиру в Минске семейной паре из ІТ:

«Они должны были платить в долларах и снимать квартиру с марта. Она дали задаток, оформили документы, заключили договор, перевезли вещи даже частично. Мы даже созвонились по скайпу, чтобы поговорить и узнать, хорошие ли и адекватные ли ребята. Но так получилось, что ІТ-компания устроила релокацию, и наши жильцы так ни одного дня не прожили у нас, забрали вещи и уехали».

Новых жителей искали уже на новых условиях, перед тем уменьшив цену в 1,5 раза и переведя ее в рубли, так как «в такой ситуации невозможно и неприлично брать больше и требовать находить у людей с зарплатами в рублях доллары». Поводом для уменьшения цен аренды стала также повышенная коммуналка для «тунеядцев», выехавших за границу.

И хотя сначала планировалось, что аренда квартиры станет «какой-никакой финансовой поддержкой» для семьи за рубежом. Но сейчас «невозможно фактически передать деньги сюда и просто сдача квартиры стала поддержкой для родителей, что в принципе уже неплохо».

Эмиграция не прекратится

При этом ожидать прекращения массовой эмиграции из Беларуси не стоит. Об этом в заявил социолог Геннадий Коршунов.

«Как не прекращалась эмиграция с начала нулевых. Это я говорю о политической миграции, которая шла все это время – пятилетними волнами. Экономический фактор будет вторичным», – полагает эксперт.

Возвращаться же в Беларусь, отметил Геннадий Коршунов, беларусы начнут массово только тогда, «когда уйдет Лукашенко и сменится режим. Ведь «сейчас статью можно найти на каждого».

А значит, и улучшения ситуации на арендном рынке, видимо, тоже не предвидится.

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