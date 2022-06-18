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Необычные агроусадьбы Беларуси, где можно отлично отдохнуть

  • 18.06.2022, 22:27
Необычные агроусадьбы Беларуси, где можно отлично отдохнуть

Некоторые из усадеб предлагают ночевку на сеновале.

На выходных самое время подумать об отдыхе. Один из вариантов — съездить на агроусадьбу. «Зеркало» собрало подборку красивых и необычных мест, где можно неплохо перезагрузиться.

Деревня «с удобствами»

Те, кто устал от городской суеты и мечтает выдохнуть, оказавшись в деревне, могут посмотреть в направлении Тиневичей Кореличского района. Тут находится целая туристическая деревня «Белые луга». Вокруг тихие улочки и деревянные, как у бабушек, хатки. Вот только в помещениях есть все удобства.

Фото: «Белые луга»

А еще для туристов готовы предложить баню, лодки, велосипеды и трехразовое питание «от белорусской хозяюшки». Вот как выглядит один из домиков внутри.

Фото: «Белые луга»

В выходной домик для двоих взрослых обойдется в 350 рублей, в будни — 290.

Сеновал, палаточный лагерь и яранга

В 95 километрах от Минска в Вилейском районе на берегу реки Нарочанка находится агроусадьба Забродье.

Фото: holiday.by

На четырех гектарах земли, сказано на их сайте, собрана коллекция четырех эпох. Это экспозиции Первой мировой войны и СССР, а также коллекции ретро-автомобилей и белорусского быта.

Фото: zabrodje.com

Гостям тут предлагают пожить в деревенских домиках (от 200 рублей в сутки), в палаточном лагере (20 рублей с человека в сутки), на сеновале у пруда (140 рублей).

Фото: zabrodje.com

А еще здесь есть яранга. Вот как она выглядит. Ее аренда стоит 180 рублей.

Фото: zabrodje.com

На территории также есть 200-летняя баня, кафе, часовня Бориса и Глеба, экспозиционный поезд «Орлик». А еще тут можно покататься на плоту с мангалом и на ретротехнике.

Бричка и утро шляхтича

Еще одно особенное место, где получится не только отвлечься от реальности, но и перенестись в прошлое, — это «Парк истории Сула», который находится в Столбцовском районе. Для посещения комплекса нужно купить билет. Для взрослых он стоит 25 рублей, для детей школьного возраста 15.

Фото: parksula.by

Оказавшись здесь, турист попадает во времена ВКЛ. Тут можно увидеть, в каких условиях жила белорусская шляхта, и самому пожить в такой обстановке. Для этого, например, посетителям предлагают номера в реконструированной музее-усадьбе Ленских XVIII века. Цена однокомнатного двухместного номера в сутки обойдется в 170 рублей.

Фото: parksula.by

Для тех, кто предпочитает более экстравагантный вариант, есть 10-местный «Дом Варягов». В сутки его аренда обойдется в 1500 рублей.

Фото: parksula.by

А еще туристы в Суле могут покататься в бричке, на лошадях и даже на драккаре — древнем корабле викингов.

Островок без шума и суеты

Следующий адрес, на который можно обратить внимание, это деревня Шо Глубокского района. Тут находится «Заповедный остров».

Фото: belkraj.by

Агроусадьба расположена на клочке земли между двух озер: Ивесь и Озерко. Как только переезжаешь через небольшой ручей — попадаешь в мир без суеты и шума. Вокруг лишь невероятно живописные места с пляжем и вековыми соснами.

Вот так выглядит один из домов внутри.

Домики, которые предлагают туристам, деревянные. Мебель внутри ручной работы. Для любителей бани и рыбалки есть и первое, и второе. По данным портала Holiday.by, цена дома за сутки в выходные примерно от 260 рублей.

Экоеда и утренняя гимнастика

Вся соль белорусского агроэкотуризма собрана на усадьбе «Хутор Ёдишки», который находится в Браславском районе.

Туристам тут предлагают пожить в сельском доме, доме повышенной комфортности и в steak house. А с 1 июля для гостей откроют еще и дом ковбоя.

Чем же необычно это место? На хуторе все эко — от угощений (гостям предлагают только натуральную еду) до активностей. Туристы могут покататься на лошадях, лодке, попариться в бане. Здесь проводят мастер-классы по приготовлению мяса на огне. Есть возможность организовать охоту, в том числе, подводную.

А что по ценам?

Тем, кто решит остановиться в сельском доме, предлагают размещение до пяти человек. В доме есть своя печка с лежанкой, кухня, санузел. Рядом банька, расположенная на берегу озера. В стоимость, что интересно, входит утренняя гимнастика и даже катание на конской телеге. Аренда дома с сутки стоит 109 рублей (июль-август 189).

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