Завтра днем будет до +32°С 18.06.2022, 22:40

Подробный прогноз на воскресенье.

19 июня Беларусь окажется под влиянием неустойчивой и очень теплой воздушной массы тропического происхождения. Переменная облачность, пишет pogoda.by.

Ночью по северо-востоку, днем местами по стране ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +26..+32°С, местами по Брестской области до +34°С, по северо-западу страны +19..+25°С.

20 июня погоду в стране обусловит контрастный атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы. Облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, ночью по северу в отдельных районах ожидаются сильные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+20°С, по северу местами +10..+12°С, максимальная днем от +17°С по северо-западу до +34°С по юго-востоку республики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».