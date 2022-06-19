Что сейчас происходит на «белорусских Мальдивах»?8
- 19.06.2022, 9:03
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Купальный сезон уже открыт, но есть один нюанс.
Когда-то Красносельские меловые карьеры были местом притяжения людей со всех уголков страны. Туда ехали с палатками, мангалами, пледами. Купаться там было как бы нельзя, но особого внимания никто не обращал, пишет onliner.by.
Но несколько лет назад руководство завода, которому повезло иметь в арсенале инопланетного вида водоемы, озаботилось вопросами безопасности и всех разогнало.
Потом природные богатства все же вернули народу, пускай и не в полном объеме: людей стали пускать небольшими группками и под присмотром. Никаких больше шашлыков и палаток.
Поскольку купальный сезон уже открыт, решили посмотреть, что сейчас творится на одном из самых популярных мест страны. Судя по Instagram, и правда никто не купается. Зато красивых фото — полно.