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Что сейчас происходит на «белорусских Мальдивах»?

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  • 19.06.2022, 9:03
  • 11,174
Что сейчас происходит на «белорусских Мальдивах»?

Купальный сезон уже открыт, но есть один нюанс.

Когда-то Красносельские меловые карьеры были местом притяжения людей со всех уголков страны. Туда ехали с палатками, мангалами, пледами. Купаться там было как бы нельзя, но особого внимания никто не обращал, пишет onliner.by.

Но несколько лет назад руководство завода, которому повезло иметь в арсенале инопланетного вида водоемы, озаботилось вопросами безопасности и всех разогнало.

Потом природные богатства все же вернули народу, пускай и не в полном объеме: людей стали пускать небольшими группками и под присмотром. Никаких больше шашлыков и палаток.

Поскольку купальный сезон уже открыт, решили посмотреть, что сейчас творится на одном из самых популярных мест страны. Судя по Instagram, и правда никто не купается. Зато красивых фото — полно.

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