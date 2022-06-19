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ISW: Войска РФ продвинулись в Северодонецке, но вскоре столкнутся с большими потерями

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  • 19.06.2022, 9:27
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ISW: Войска РФ продвинулись в Северодонецке, но вскоре столкнутся с большими потерями

На остальных направлениях наступление оккупантов затормозилось.

Российские войска, по оценке международных экспертов, добились незначительных успехов на окраинах Северодонецка, но застопорились на других направлениях наступления. Также несколько продвинуться оккупантам удалось в Метелкино.

Об этом сообщает ISW.

Также продолжаются попытки перекрыть украинские пути сообщения на трассе Бахмут-Лисичанск, наносятся наземные и артиллерийские удары по трассе, говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что российские военные, вероятно, столкнутся с растущими потерями личного состава и техники, что усложнит попытки возобновить наступательные операции в других критических точках, поскольку вялотекущие бои за Северодонецк продолжаются.

Войска РФ также пытаются оттеснить ВСУ от границы с Россией к северу от Харькова, но каких-либо значительных успехов добиться они не смогли, что делает их позиции уязвимыми для украинского контрнаступления.

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