ISW: Войска РФ продвинулись в Северодонецке, но вскоре столкнутся с большими потерями

ISW: Войска РФ продвинулись в Северодонецке, но вскоре столкнутся с большими потерями2
- 19.06.2022, 9:27
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На остальных направлениях наступление оккупантов затормозилось.
Российские войска, по оценке международных экспертов, добились незначительных успехов на окраинах Северодонецка, но застопорились на других направлениях наступления. Также несколько продвинуться оккупантам удалось в Метелкино.
Об этом сообщает ISW.
Также продолжаются попытки перекрыть украинские пути сообщения на трассе Бахмут-Лисичанск, наносятся наземные и артиллерийские удары по трассе, говорится в отчете.
Аналитики отмечают, что российские военные, вероятно, столкнутся с растущими потерями личного состава и техники, что усложнит попытки возобновить наступательные операции в других критических точках, поскольку вялотекущие бои за Северодонецк продолжаются.
Войска РФ также пытаются оттеснить ВСУ от границы с Россией к северу от Харькова, но каких-либо значительных успехов добиться они не смогли, что делает их позиции уязвимыми для украинского контрнаступления.