Ученые назвали причины возникновения одной из крупнейших мировых религий 19.06.2022, 10:15

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Она появилась на Аравийском полуострове после глубоких социальных изменений.

Ислам появился на Аравийском полуострове в начале VII века, после периода глубоких социальных изменений. Первая половина VI столетия ознаменовала собой падение могущественного Химьяритского царства, возникшего еще около 110 года до нашей эры на юге Аравии. Но из-за чего это произошло? На вопрос попытались ответить ученые из университетов Базельского, Бернского (Швейцария), Принстонского, Массачусетского, Миннесоты (США), Сианьского (Китай) и Рединга (Великобритания), исследование которых опубликовано в журнале Science.

Команда проанализировала слои сталагмита из пещеры Аль-Хута на территории Северного Омана. Скорость роста сталагмита и химический состав его слоев напрямую связаны с тем, какое количество осадков выпадает за пределами пещеры. Чем меньше воды капает на минерал, тем меньше ее стекает по его стенкам — в результате рост камня приостанавливается. Поэтому форма и изотопный состав сталагмита — источник информации об историческом климате.

Изучив минерал, ученые сделали вывод о годовом количестве осадков, выпадавшем в те далекие времена. Как выяснилось, на протяжении VI века Аравийский полуостров постоянно преследовали засухи, снижавшие урожайность сельскохозяйственных культур. Особенно сильной засуха была в начале столетия — между 500 и 530 годами.

Чтобы понять, насколько засуха могла способствовать упадку Химьяритского царства, авторы работы дополнительно изучили исторические источники и данные по уровню воды в Мертвом море. Как оказалось, чрезвычайная засуха действительно связана с социально-политическим кризисом в Химьяре. Оно и понятно, ведь для полупустынного королевства отсутствие и без того дефицитной воды в буквальном смысле подобно смерти.

Как это часто бывает, добили некогда процветающее государство войны с соседями — Византийской и Сасанидской империями, — а затем и вторжение древнеэфиопского Аксумского царства. Неудивительно, что местное население, испытывающее на себе голод и войны, искало спасение в том, чтобы обрести хоть какую-то надежду. Ею, по мнению ученых, и стала новая религия, объединившая людей.

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