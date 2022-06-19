Cекта «Аум Кремлике» 6 Александр Невзоров

19.06.2022, 10:23

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Путин без запинки несет откровенную белиберду.

Невероятный, феерический врун. Сегодня он нес абракадабру, даже не приправленную минимальным правдоподобием. Но! Если бы он не умел так врать, то и срока не просидел бы в Кремле. Тем более не смог бы создать свою секту, которая внимает ему, как "Аум Синрике" внимала своему Асахаре.

Да, "спят усталые талибы", от омерзения тошнит Токаева, откровенно ухмыляется пресса. Но Путин без запинки несет откровенную белиберду. А фигли? "Аум Кремлике".

Тут важно понимать, что Путину абсолютно наплевать, верят ему или нет те, кто в секту не входит. Он обращается только к "своим". К адептам, верующим в его всемирную и даже надмирную роль. В их руках управление и рычаги насилия. Они обеспечивают послушание "скота" и поступление дани, которую Россия платит Кремлю.

Александр Невзоров, Telegram

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