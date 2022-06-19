До +31°С: какой будет погода в Беларуси на следующей неделе 19.06.2022, 10:35

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Подробный прогноз для Минска и областей.

В воскресенье, 19 июня, Беларусь ждет жара. Но этот всплеск температур будет непродолжительным, отметил в эфире телеканала ОНТ синоптик Дмитрий Рябов. Посмотрели, какая погода ожидает нас с 20 по 26 июня.

Брест

В Бресте в понедельник днем +26°С, ночью +13°С.

Витебск

В Витебске на этой неделе ожидаются дожди. Прогнозируют их и на понедельник. В этот день столбик термометра в областном центре поднимется до +21°С, ночью опустится до +13°С.

Гомель

В Гомеле в понедельник днем +31°С, ночью +18°С.

Гродно

В Гродно в первый день предстоящей недели тоже прогнозируют дождь. Днем +21°С, ночью +12°С.

Могилев

В Могилеве в понедельник днем +28°С, ночью +14°С.

Минск

В Минске в понедельник днем синоптики прогнозируют +25 °С, ночью +12°С.

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