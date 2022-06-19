Для работодателей в Беларуси с 1 июля введут новшество 3 19.06.2022, 11:03

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Что изменится?

С 1 июля в Беларуси намерены ввести новшество для нанимателей, сообщают в фонде соцзащиты населения. С этой даты все работодатели должны будут подавать только в электронном формате данные по персонифицированному учету. Это специальный индивидуальный лицевой счет работников, на котором хранится информация о его трудовой деятельности, в том числе — о его трудовом стаже и заработке.

Портал zerkalo.io рассказывает подробнее про ожидаемое новшество.

С 1 июля документы по персонифицированному учету все наниматели смогут предоставлять в ФСЗН только в электронном виде. При этом документы должны быть подписаны электронной цифровой подписью. Речь в том числе про информацию по увольнениям и приему новых специалистов, про анкеты застрахованных работников, про выплаты пенсий (формы ПУ-1, ПУ-2, ПУ-3, ПУ-6).

Сейчас организации со среднесписочной численностью работников до 10 человек предоставляют электронные документы, а также бумажные, которые заверены обычной подписью. Полностью в электронном формате отчеты сейчас предоставляют организации со среднесписочной численностью работников больше 10 человек. С 1 июля это должны будут делать все наниматели, вне зависимости от среднесписочной численности работников.

Но есть нюанс по новшеству: работодателям с числом работников до 10 человек предоставят переходный период для «бесшовной» адаптации к новшеству. При отсутствии электронной цифровой подписи им временно работать по старой схеме.

По большому счету перевод подачи документов в электронный формат — это поэтапный переход на электронные трудовые книжки, про который ранее заявляли чиновники.

Работников новшество, которое введут с 1 июля, напрямую не затронет, им не нужно будет предприниматься какие-либо дополнительные действия из-за нововведения. Однако в перспективе они могут получить выгоду от введения полноценных электронных трудовых книжек. К примеру, они минимализируют риск того, что за какой-то период будет потеряна информация о трудовом стаже, что может повлиять на размер будущей пенсии.

Для нанимателей июльское новшество означает дополнительные траты на электронную цифровую подпись, если до этой ей не обзавелись.

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