Белорусы - фанаты Ferrari? 3 19.06.2022, 11:22

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Неожиданный результат международного исследования.

Международная команда с помощью постов в Твиттере изучила самые любимые и нелюбимые марки автомобилей в разных странах мира. Удивительно, но белорусы оказались приверженцами Ferrari.

Команда автомобильного сайта Clunker Junker проанализировала сообщения в Твиттере, в которых упоминаются различные автомобильные бренды со всего мира. Затем исследователи проанализировали положительные и отрицательные настроения в каждом твите, чтобы выявить, какие автомобильные марки самые любимые, а какие самые нелюбимые в каждой стране.

В частности, команда исследователей собрала все твиты с геотегами, относящиеся к автомобильным брендам из разных стран. Чтобы гарантировать, что эти твиты говорят о рассматриваемых автомобилях, они создали список терминов, связанных с вождением, и отфильтровали твиты, которые не включали некоторые из этих терминов.

Чтобы пометить каждый твит как положительный или отрицательный, команда Clunker Junker использовала алгоритм анализа настроений искусственного интеллекта, Huggingface.co. Твиты с более чем 50-процентной вероятностью быть положительными или отрицательными были помечены как положительные или отрицательные твиты соответственно.

Чтобы определить самую любимую/ненавистную автомобильную марку в каждой стране, команда выделила бренд с самым высоким процентом положительных и отрицательных твитов соответственно.

Данные были собраны в марте 2022 года.

Вот карта мира, на которой показаны самые любимые автомобильные бренды по всему миру.

Форд, Тойота и Фольксваген являются одними из крупнейших мировых автопроизводителей. Но быть самым большим не обязательно означает быть лучшим или самым любимым.

Американский производитель электромобилей Tesla является самой любимой автомобильной маркой в 21 стране, за ней следуют Mercedes-Benz (18 стран), Ferrari (10 стран), McLaren (10 стран) и Jeep (9 стран). Интересно, что в некоторых странах иностранные бренды любят больше, чем отечественных автопроизводителей. Mercedes-Benz — самая любимая автомобильная марка в Италии, а японцы больше всего любят Porsche.

Согласно данным Clunker Junker, в Беларуси лучше всего относятся к Ferrari.

Полученные данные показывают, что в 16 странах ненавидят Tesla, а Ferrari ненавидят еще в большем количестве стран (18), чем любят.

Но Ford занимает первое место в рейтинге самых нелюбимых авто. К Ford плохо относятся в 20 странах, а его премиальная дочерняя компания Lincoln негативно воспринимается многими в 15 странах. Также в 12 странах недолюбливают южнокорейского автопроизводителя Kia.

По данным данным Clunker Junker, в Беларуси не слишком симпатизируют Ford.

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