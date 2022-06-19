Белорусы - фанаты Ferrari?3
- 19.06.2022, 11:22
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Неожиданный результат международного исследования.
Международная команда с помощью постов в Твиттере изучила самые любимые и нелюбимые марки автомобилей в разных странах мира. Удивительно, но белорусы оказались приверженцами Ferrari.
Команда автомобильного сайта Clunker Junker проанализировала сообщения в Твиттере, в которых упоминаются различные автомобильные бренды со всего мира. Затем исследователи проанализировали положительные и отрицательные настроения в каждом твите, чтобы выявить, какие автомобильные марки самые любимые, а какие самые нелюбимые в каждой стране.
В частности, команда исследователей собрала все твиты с геотегами, относящиеся к автомобильным брендам из разных стран. Чтобы гарантировать, что эти твиты говорят о рассматриваемых автомобилях, они создали список терминов, связанных с вождением, и отфильтровали твиты, которые не включали некоторые из этих терминов.
Чтобы пометить каждый твит как положительный или отрицательный, команда Clunker Junker использовала алгоритм анализа настроений искусственного интеллекта, Huggingface.co. Твиты с более чем 50-процентной вероятностью быть положительными или отрицательными были помечены как положительные или отрицательные твиты соответственно.
Чтобы определить самую любимую/ненавистную автомобильную марку в каждой стране, команда выделила бренд с самым высоким процентом положительных и отрицательных твитов соответственно.
Данные были собраны в марте 2022 года.
Вот карта мира, на которой показаны самые любимые автомобильные бренды по всему миру.
Форд, Тойота и Фольксваген являются одними из крупнейших мировых автопроизводителей. Но быть самым большим не обязательно означает быть лучшим или самым любимым.
Американский производитель электромобилей Tesla является самой любимой автомобильной маркой в 21 стране, за ней следуют Mercedes-Benz (18 стран), Ferrari (10 стран), McLaren (10 стран) и Jeep (9 стран). Интересно, что в некоторых странах иностранные бренды любят больше, чем отечественных автопроизводителей. Mercedes-Benz — самая любимая автомобильная марка в Италии, а японцы больше всего любят Porsche.
Согласно данным Clunker Junker, в Беларуси лучше всего относятся к Ferrari.
Полученные данные показывают, что в 16 странах ненавидят Tesla, а Ferrari ненавидят еще в большем количестве стран (18), чем любят.
Но Ford занимает первое место в рейтинге самых нелюбимых авто. К Ford плохо относятся в 20 странах, а его премиальная дочерняя компания Lincoln негативно воспринимается многими в 15 странах. Также в 12 странах недолюбливают южнокорейского автопроизводителя Kia.
По данным данным Clunker Junker, в Беларуси не слишком симпатизируют Ford.