В Молдове запретили российскую пропаганду 5 19.06.2022, 11:31

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Закон подписала президент страны Майя Санду.

Президент Молдовы Майя Санду подписала закон о запрете новостных программ из России, который вступит в силу на следующей неделе после публикации. Об этом заявила глава национального регулятора — Совета по телевидению и радио республики — Лилиана Вицу в эфире интернет-канала Rlive.

«Закон был подписан президентом. В следующую пятницу, вероятно, будет опубликован в «Официальном вестнике», после чего вступит в силу. В нем появились определение «дезинформации» и более жесткие за нее санкции. То есть, если факт будет доказан, то СМИ может быть лишено лицензии на семь лет», — сказала Вицу.

По ее словам, столь жесткие меры власти приняли в связи с агрессией России против Украины, признав при этом, что больше всего дезинформации в молдавских СМИ наблюдается в предвыборный период.

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