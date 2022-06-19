Власти едва не провалили подготовку Минска к купальному сезону и жаре 19.06.2022, 11:37

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Чиновники не очень спешили.

Воскресенье, 19 июня, в Беларуси будет очень жарким. Первый замглавы администрации Центрального района Вадим Передня рассказал агентству «Минск-новости», как его подопечные подготовились к приходу лета. Спойлер: чиновники не очень спешили.

На пляже № 2 водохранилища Дрозды, который находится в районе улицы Тихой, к нынешнему купальному сезону установили сходни в воду для людей на инвалидных колясках. В черте города это единственное побережье с таким оборудованием, — рассказал чиновник.

По словам Передни, также там смонтирован тренажер для людей с ограниченными возможностями, а для детей создан специальный огороженный блок для игры в футбол. На Комсомольском озере появились шезлонги.

Еще одну зону отдыха у воды только обустраивают в границах проезда Веснинка — улицы Семковской — реки Свислочи. «Там будет песчаный берег, установят шезлонги, кабинки для переодевания, скамейки с теневыми навесами, оборудуют контейнерную площадку для раздельного сбора отходов», — отметил чиновник.

По словам Передни, на берегу Свислочи со стороны РНПЦ «Мать и дитя» в июле установят дополнительные скамейки для отдыха и урны. Также там появится детская игровая площадка.

Продолжится обновление Киевского сквера. Ремонт пешеходных дорожек планируют закончить до августа. Также в сквере появится детская площадка.

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