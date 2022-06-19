У российской армии возникли катастрофические проблемы в Украине 5 Роман Цимбалюк

19.06.2022, 11:54

10,084

Не люди, а дикари.

Это дичь! Сырая дичь! Военнослужащие Восточного военного округа ВС РФ испытывают катастрофические проблемы с продовольственным обеспечением на территории Украины.

Если подразделения войсковых частей Южного и Западного военных округов в Украине испытывают проблемы с питанием, учитывая относительную близость к пунктам постоянной дислокации своих органов довольствия, то что уж говорить о БТГр Восточного ВО.

Россияне в ужасной ситуации

А ситуация у них действительно ужасная: доставка продуктов питания, гуманитарных помощей и прочих передачек с территории РФ не осуществляется и в обозримом будущем осуществляться не будет; у выданных сухпайков давно закончился срок годности, а постоянная жара только усилила скорость порчи имеющихся запасов.

Военнослужащим приходится добывать еду самостоятельно, а с учетом отношения к ним местного населения (возможности быть отравленным) задача максимально усложняется.

Не люди, а дикари

Единственное, на что приходится рассчитывать голодным военным – это дичь. Но из-за постоянной воздушной разведки подразделениями ВС Украины приготовить эту дичь не представляется возможным, поэтому мясо убитых животных едят сырым.

Со слов самих военнослужащих Восточного ВО: "если вы представляете нас не людьми, а какими-то дикарями – умножьте в 100 раз и получите реальную ситуацию".

Роман Цимбалюк, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».