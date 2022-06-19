Валерий Карбалевич: В рассуждениях Лукашенко о войне появился новый нюанс 12 19.06.2022, 11:55

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Диктатор растерян.

В последние дни эксперты заговорили о возрастании вероятности вступления Беларуси в полномасштабную войну в Украине. В пользу такой версии свидетельствует много фактов, пишет в статье на сайте sn-plus.com политолог Валерий Карбалевич.

Милитаристские игры около границы Беларуси с Украиной становятся все более активными. Проводятся постоянные учения, причем, большей частью десантных подразделений. Начались занятия по переходу войск с мирного времени на военное и приведение их в высшую степень боевой готовности. Создано новое — Южное оперативное командование. Объявлено о планах создания народного ополчения, осуществляется снятие военной техники с хранения, уточнение списков подлежащих мобилизации. Происходит передислокации на юг Беларуси дивизионов ракетных комплексов — российских «Искандеров», белорусских «Точка У» и «С-300».

Одновременно проводится и политико-пропагандистская подготовка к возможной войне. На официальном уровне происходит демонизация Украины, рассказывают о ее агрессивных намерениях в отношении Беларуси. То есть искусственно создается предлог и оправдания возможного нападения на южную соседку.

22 мая секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил о проникновении в Беларусь украинских диверсионно-разведывательных групп. 14 июня Минобороны Беларуси сообщило, что украинские беспилотники за месяц 17 раз нарушили белорусскую границу. В суде над «террористической группой» во главе с Николаем Автуховичем последний обвиняется в том, что якобы по указанию украинских спецслужб он намеревался силой сменить власть в Беларуси и сбить самолет Лукашенко.

Появился новый мотив возможного вступления Беларуси в войну. 17 июня Лукашенко во время поездки в Бобруйск в который раз заявил о намерении Польши захватить Западную Украину:

«Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали».

То есть получается, что война против Украины – это способ защиты от поляков, которые хотят окружить Беларусь. Лукашенко в очередной раз высказал угрозы в адрес украинцев: «Если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву, не заходя в Украину».

С другой стороны, в рассуждениях Лукашенко о войне в Украине появился новый нюанс. До сих пор он уверенно прогнозировал победу России, высказывал твердое убеждение в неоспоримом российском военном преимуществе и упрекал Зеленского в том, что тот отказывается капитулировать. А вот в Бобруйске Лукашенко заговорил по-другому: «Что касается прогноза, никто не знает. Подчеркиваю, никто не знает, чем там закончится».

Возможно, эта неопределенность исхода войны станет для официального Минска отрезвляющим фактором, перевесящим союзнические обязательства. А все милитаристские игры на границе с Украиной – это имитация, призванная оттянуть на север украинские войска и, тем самым, помочь России.

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