В Украине ликвидировали сотрудника ФСБ по кличке «Термит» 12 19.06.2022, 12:22

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Оккупанты был старшим оперуполномоченным 2-го отдела Управления «А».

Украинские военные ликвидировали старшего оперуполномоченного 2-го отдела Управления "А" ЦСН ФСБ России капитана Илью Цуприка по прозвищу "Термит".

Об этом сообщил украинский военнослужащий, полковник ВСУ и журналист Анатолий Штирлиц.

Российский оккупант "Термит" был уничтожен вооруженными силами Украины 17 июня, в пятницу. Теперь его коллеги и друзья вспоминают, какая у него была активная позиция, какие достижения в лыжном спорте и какая семья.

Однако вместо того, чтобы и дальше заниматься альпинизмом, лыжным спортом, быть, как пишут его друзья, "человеком чести и слова" и "верным, любящим отцом и семьянином", Илья Цуприк избрал стать российским оккупантом, которого настигла судьба всех врагов Украина – смерть.

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