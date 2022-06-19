Ученые разгадали тайну «проклятия» фараона Тутанхамона 19.06.2022, 12:38

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История возникла в 1922 году после первого проникновения внутрь пирамиды с сокровищами.

Исследователи-египтологи развенчали миф о тайне проклятия фараона Тутанхамона.

Как пишет издание Telegraph, молва о проклятии была придумана египтологом и журналистом Daily Mail Артуром Вейгаллом, который был обижен тем, что эксклюзивная история об обнаружении гробницы Тутанхамона попала в Times.

Британский археолог Говард Картер обнаружил гробницу египетского фараона 4 ноября 1922 года, а в феврале следующего года вместе с британским египтологом Джорджем Карнарвоном вошел в погребальную камеру Тутанхамона.

Тогда гробница все еще была цела и полна сокровищ, в частности саркофаг с фараоном.

В течение шести недель после открытия Карнарвон умер, после чего была серия загадочных смертей людей, которые тогда либо работали на раскопках, либо посещали гробницу.

В результате множество газет начали писать статьи, где предполагали, что эти люди стали жертвами древнего проклятия.

Теперь, как пишет издание, в новом документальном фильме Channel 4 утверждается, что слухи о проклятии были придуманы Артуром Вейгаллом. В день открытия гробницы Вейгалл услышал шутки Карнарвона, который готовился войти в погребальную камеру, что умрет в течение шести недель, если продолжит проявлять такое неуважение к фараону.

Когда пророчество сбылось и Карнарвон умер из-за пневмонии и заражения крови, вызванных укусом комара, Вейгалл ухватился за шанс получить новый сенсационный ракурс открытия.

После смерти Карнарвона последовала еще серия смертей тех, кто был причастен к раскопкам. Это все освещалось в мировой прессе, что способствовало созданию мифа о проклятии фараона.

Большинство ученых подчеркнуло, что многие другие люди, которые посетили гробницу или помогли ее обнаружить, прожили долгую и здоровую жизнь.

"На самом деле некоторые из смертей могли быть спровоцированы бактериями из гробницы, которые поразили людей, которые уже страдали хроническими заболеваниями легких", - пояснили исследователи.

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