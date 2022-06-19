Токаев привез Путину «черную метку» от Си Цзиньпина 2 Альфред Кох

19.06.2022, 12:46

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То ли еще будет!

Вот и подошел к концу сто пятнадцатый день войны. Российские войска пытаются давить на Харьков, а ВСУ - на Херсон. А в целом - та же картина что и все последние дни. Идет война, гибнут люди, кошмар продолжается, а фронт в целом стоит и никуда не двигается…

И поэтому я, с вашего позволения вернусь к теме ПМЭФ. Я вчера уже писал о том, что хотел сказать Си Цзиньпин, когда цитировал китайскую мудрость. Повторюсь, он сказал практически открытым текстом следующее: Китай не будет помогать России в этой войне.

Но после войны, чем бы она не закончилась, он поможет России. И поскольку вероятнее всего война закончится, как теперь принято говорить, "непобедой" России (хи-хи), то Китай поможет ей тем, что после "непобеды" он не даст Западу ее окончательно сожрать и поддержит и политически и экономически. Какова будет плата за такую помощь - нетрудно догадаться…

Но это не все. Там, на ПМЭФ, был еще один важный нюанс. И он заключался в том, что и как говорил президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич (я не Путин, я умею это произносить!) Токаев.

Во-первых, Токаев это очень опытный дипломат. Мало того, что он был много лет не только премьер-министром, но и министром иностранных дел Казахстана, но, помимо этого, есть еще несколько важных обстоятельств:

1. Он несколько лет работал заместителем генерального секретаря ООН и руководил офисом ООН в Женеве. То есть он был международным чиновником топ-уровня.

2. Но самое главное, он еще во времена СССР закончил МГИМО и Дипломатическую академию и проходил языковую стажировку в Пекинском лингвистическом (!) институте, а потом долгое время работал в Посольстве СССР в Китае.

3. Помимо, разумеется, казахского и русского, он свободно говорит по-английски, французски и (самое главное) по-китайски. То есть он может разговаривать с китайскими лидерами без переводчика, абсолютно доверительно, и это обстоятельство в Китае очень ценится.

Казахстан находится в особых отношениях с Китаем. Не менее тесных, чем с Россией. Достаточно сказать, что китайские инвестиции в Казахстан в три раза больше российских.

Китай, по мнению большинства экспертов, стоит за необычно быстрым уходом российских войск из Казахстана после известных событий в январе этого года. Вы, наверное, помните как все комментаторы, в один голос говорили, что теперь Путин в Казахстане надолго, и что Токаев его марионетка и т.д. Ан, нет: пять дней и вылетел как пробка. Знающие люди говорят: Си Цзиньпин позвонил ... и Вова мигом собрал манатки...

И вот Токаев приехал на ПМЭФ. Заметьте: большинство глав государств выступили по видеосвязи, а Токаев приехал лично. Фактически - единственный из лидеров его уровня. Даже Киргизстан прислал премьер-министра, а не президента. Что его заставило приехать на это довольно маргинальное собрание?

Моя версия: у него было личное послание от Си Цзиньпина к Путину. И основные тезисы этого послания он озвучит публично. Их два:

1. Мы не признаем ЛНР и ДНР суверенными государствами, и, следовательно, не принимаем всю "логику" Путина о соответствии "спецоперации" против Украины международному праву.

2. Мы будем соблюдать режим санкций против России, которые установил Запад. Мы не хотим никакой конфронтации с Западом из-за России и не готовы подвергать себя риску вторичных санкций.

Именно тем, что он выступал не только и не столько от себя, но еще и от Китая, и объясняется его четкая артикуляция довольно неприятных для Путина вещей. Будучи дипломатом экстра-класса, Токаев, в других обстоятельствах, всегда бы сумел уйти от ответа на щекотливые вопросы или найти более расплывчатые и щадящие формулировки.

Но он отвечал честно и прямо. И Путин прекрасно понимал причину такой прямоты и поэтому не обижался, и не лез комментировать (как он обычно в таких случаях делает) и вообще никак не пытался подсластить горькую пилюлю. Путину прислали "черную метку" и глупо обижаться на Слепого Пью, что это ему поручили ее передать.

И чтобы не было никаких уже сомнений, Токаев, перечисляя сепаратистские режимы, начал с Тайваня. Хотя он прекрасно понимал, что природа "проблемы Тайваня" совсем иная, чем у ЛНР, ДНР, Южной Осетии или Абхазии. И Тайвань вряд ли можно назвать в чистом виде проявлением сепаратизма.

Но ему было важно упомянуть в этом контексте первым именно Тайвань и он это сделал. И в этом смысле это уже вообще был месседж от Си Цзиньпина не Путину, а США. Смотри, Байден: я не вмешиваюсь и не помогаю Путину, как ты и просил. Учти это, когда мы будем с тобой обсуждать проблему Тайваня.

Кстати, я заметил, что эта миссия доставляла Токаеву явное удовольствие. И немудрено: правду говорить легко и приятно. И имея за плечами такую поддержку можно смело отказываться от участия в путинской авантюре. Тем более, что этот отказ крайне полезен для твоей собственной страны. И сулит в будущем большие барыши: помяните мое слово - Казахстан станет главным бенефициаром бегства продвинутых россиян из России.

Короче: мне кажется вся эта история имеет не меньшее значение, чем последние визиты европейских лидеров в Киев. Потому, что теперь мы знаем, что путинский ресурс для этой войны конечен и ограничен одной Россией, и он заведомо меньше ресурсов, которыми располагает Украина и ее союзники.

Никакой войны Запада и Востока не будет. Печалька, а, Вован? Признайся, это для тебя удар посильнее, чем четыре американских HIMARSа?

То ли еще будет, Вован! Готовься, скоро к тебе тот же Токаев привезет малявку от суадовского принца... Вот тогда тебе точно жопа... Чтобы говоришь? Да, конечно, согласен: все кругом слабаки и предатели... Никто не хочет воевать с американским гегемонизмом... Но что поделаешь? "Мы жертвою пали в борьбе роковой..." Мда... Ты хочешь - ты и падай. А мы еще помучаемся. Как-то так…

Что это значит? А это значит то, что человечество, оно конечно вызывает много вопросов, но в черно-белой ситуации все-таки становится на сторону правды.

А наше дело, как раз, правое. И значит враг будет разбит, а победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, «Фейсбук»

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