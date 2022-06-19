Куда белорусы могут слетать на отдых из Литвы, заплатив до 200 рублей в обе стороны 3 19.06.2022, 12:56

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Названы семь вариантов.

Отпускной сезон в самом разгаре. У белорусов сейчас заметно меньше вариантов, куда можно отправиться на отдых. Но открытие наземных границ открыло возможность отправиться на отдых через Литву, из которой активно летают лоукостеры.

Журналисты zerkalo.io собрали несколько вариантов, куда можно улететь из этой страны и потратить за билеты в обе стороны до 200 рублей.

Уточним, что цены актуальны на момент выхода материала, в последующем они могут достаточно оперативно изменяться. Тарифы указаны на билеты с ручной кладью.

Из Вильнюса в Гданьск самолетом Ryanair можно улететь 14 июля и вернуться обратно 23-го числа за 63,73 евро (около 170 рублей). В течение лета хватает привлекательных цен по этому направлению.

С 22 по 29 июля из литовской столицы в Берлин авиакомпанией Ryanair можно отправиться за 71,98 евро (около 192 рублей).

Из Вильнюса в Биллунд (Дания) с 19 по 26 июля можно слетать за 19,98 рублей (около 53 рублей), а в Осло с 14 по 21 июля — за 53,78 евро (около 143 рублей). Из Каунаса в Варшаву с 15 по 22 июля есть вариант за 19,98 евро (около 53 рублей), в Будапешт с 6 по 13 августа — за 74,48 евро (около 198 рублей). Во всех случаях речь про самолеты Ryanair.

Авиакомпанией Wizzair с 18 по 25 июля можно слетать из Вильнюса в Стокгольм за 37,98 евро (около 101 рубля). У Ryanair в Стокгольм с 23 по 30 июля — за 25,98 евро (около 69 рублей).

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