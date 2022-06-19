«Пришлось принимать роды, хотя знала об этом лишь в теории» 1 19.06.2022, 13:05

Врач из Барановичей с 30-летним стажем рассказал о стрессовых ситуациях в профессии.

Более 30 лет отдала медицине жительница Барановичей Лариса Хомич. О том, как пришла в эту профессию, о наиболее запомнившихся случаях и пациентах, а также о молодом поколении врачей, она рассказала Intex-press накануне Дня медицинских работников, который в этом году отмечается 19 июня.

Лариса Александровна Хомич два года назад вышла на заслуженный отдых, а до этого 32 года проработала в медучреждениях: сначала терапевтом, а потом врачом ультразвуковой диагностики.

В медицину, отмечает Лариса Хомич, она попала не случайно. Ее мама работала заведующей аптекой в железнодорожной больнице (нынешней Барановичской городской больнице №2). И наведываясь к маме на работу, маленькая Лариса, видела, как работают врачи, о чем они разговаривают, как относятся к пациентам.

– Это было настолько интересно, что я решила быть доктором, когда стану взрослой, – рассказывает горожанка. – Я не понаслышке знала, что это очень тяжелый труд, который не всегда оплачивается по достоинству, но желание лечить и спасать людей от смерти было важнее.

После школы Лариса Хомич поступила в Гродненский государственный медицинский университет (до этого институт). Говорит, что очень хотела стать хирургом-гинекологом.

– На эту специальность было достаточно сложно попасть. Я старалась отлично учиться в институте и по максимуму получать необходимые мне знания для будущей работы, – вспоминает медик. – В итоге в хирургическую группу меня взяли, и я даже писала научную работу по хирургии.

Вместо хирургии терапия

Однако судьба распорядилась иначе, и после учебы Лариса попала в родные Барановичи. Свободных мест для хирургов тогда не оказалось, и молодого специалиста направили работать участковым терапевтом в центральную поликлинику.

– Спустя какое-то время меня неожиданно поставили заведующей приемным отделением в городскую больницу, а через пару лет вновь вернули участковым врачом в поликлинику, – рассказывает женщина. – Так около 16 лет я проработала терапевтом.

В 2006 году в медучреждениях, по словам Ларисы Хомич, появилась новая специальность – «врач ультразвуковой диагностики». Ее это направление очень заинтересовало, поэтому она, не раздумывая, прошла курсы переквалификации и начала работать УЗИстом в Барановичской поликлинике №2, откуда в июле 2020 года ушла на пенсию.

«Принимала роды одновременно у троих женщин»

Лариса Хомич говорит, что лично у нее в памяти остаются пациенты с какими-то серьезными особенностями диагностики и течения болезни.

Но больше всего, по ее словам, ей запомнился случай, который произошел на одной из ее первых гинекологических практик в родильном доме. В тот день Лариса вместе с врачами и акушерками должна была принимать роды. В родзале одновременно находилось три женщины, и как-то так получилось, что молодая студентка осталась с рожающими женщинами совершенно одна.

– И вот я стою одна в родзале, а передо мной три женщины, которые вот-вот должны родить детей. Настает момент, когда им уже нужна врачебная помощь, а на мой зов о помощи никто не появляется, – со смехом вспоминает Лариса Хомич. – И мне пришлось самой начать принимать роды, хоть знала я об этом только в теории! К счастью, все закончилось хорошо, роды прошли успешно. Но для меня это, конечно, была максимально стрессовая и неожиданная ситуация.

«Каждому пациенту отдаешь часть своей души»

Проблем с пациентами, отмечает Лариса Хомич, у нее никогда не возникало. По ее мнению, если у врача хорошая база знаний, он умеет правильно собирать жалобы и знает историю болезни, проводит полный медосмотр пациента, то «все будет хорошо».

– Безусловно, в работе, особенно участковым терапевтом, переживаешь за каждого своего пациента, будто за родного. Каждому отдаешь часть своей души, желаешь ему скорейшего выздоровления и делаешь все, что от тебя зависит, – отмечает горожанка. – Я считаю, что, конечно, врач должен сострадать своему пациенту. Но это сострадание нужно проявлять рационально, в интересах больного, чтобы не терять из-за избытка эмоций контроль над ситуацией.

«Нужно давать дорогу молодым»

После выхода на пенсию Лариса Хомич не работает, но, как говорится, от медицины никуда не денешься: знакомые, соседи продолжают к ней обращаться за помощью и консультацией.

– Я никому никогда не отказываю в помощи и уверена, что врач остается в своей профессии всю жизнь, – считает горожанка. – И вообще, врач – это не просто работа, где оказал помощь пациентам и ушел. Где бы и что бы не случилось – кому-то стало плохо на улице, например, ты не можешь пройти мимо. И у меня были такие случаи, и я всегда старалась сделать все от меня зависящее.

Сейчас Лариса Хомич старается не сидеть дома, ведет активный образ жизни, занимается физкультурой, любит много гулять по городу, изучает углубленно английский и интересуется новостями в области медицины. Она, конечно, была бы не против еще поработать, но считает, что «нужно давать дорогу молодым».

– Среди молодых специалистов есть хорошие и очень талантливые врачи, которые качественно выполняют свою работу и также очень внимательны к пациентам, правильно проводят диагностику и лечение. С одной из таких – Вероникой Олеговной Булатой – я работала в терапевтическом отделении, – говорит женщина.

Также Лариса Хомич отмечает, что в ревматологическом отделении Барановичской городской больницы №2 работают специалисты высокой квалификации, которые очень внимательно относится к пациентам и тяжелобольным пациентам.

– 19 июня – большой праздник, и мне хотелось бы поздравить весь медперсонал с этим замечательным днем! А молодым специалистам я желаю внимательнее относиться к своим пациентам, выслушивать их жалобы. Это поможет не упустить серьезное заболевание и сохранить здоровье, а иногда и жизнь человека, – резюмирует она.

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