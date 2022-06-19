В Колумбии суд отправил президента под домашний арест 19.06.2022, 13:06

Аналогичное наказание получила и министр культуры.

Президент Колумбии Иван Дуке получил два дня домашнего ареста. В качестве альтернативы он может выплатить штраф в размере двух минимальных зарплат. Такое решение принял Верховный суд департамента Магдалена в Колумбии, пишет El Tiempo.

Вместе с президентом аналогичное наказание получила и министр культуры Анжелика Майоло. Причина — игнорирование судебного решения 2021 года. Якобы власти должны были разработать и реализовать план мероприятий, приуроченных к 500-летию города Санта-Марта, но не сделали это.

Представитель администрации президента в ответ заявил, что приговор не является окончательным, дело передадут на рассмотрение в судебную дисциплинарную комиссию. А юридический секретарь Дуке отметил, что административный суд не имеет компетенции для такого решения. «Мы будем защищать конституционную юрисдикцию президента», — заявил он.

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