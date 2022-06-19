Пенсионерка объяснила оккупантам, почему украинцы живут лучше россиян 1 19.06.2022, 13:12

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Смелая украинка сказала правду в лицо вооруженным солдатам врага.

Пожилая женщина рассказала российским захватчикам, почему украинцы живут лучше россиян.

В сети появилось видео, на котором женщина объясняет российским солдатам "богатый" вид ее населенного пункта, пишет glavred.info.

"Говорю, потому что мы работаем. Я своих детей приучала к работе, чтобы что-то у них было. Мы сколько живем, столько и работаем. А как вы не хотите работать, то у вас ничего и нет", - обратилась к оккупантам женщина.

По ее словам, село, в котором она живет, российские солдаты называли городом.

"Вы не знаете, что такое газ, вы не знаете что такое вода, не знаете, что такое туалет в доме. Душ, ванная. Они этого не знают. Они говорят, что это город. Нет, это обыкновенное село. Там вон колгосп, где ваши "Грады" стоят", - пояснила женщина.

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