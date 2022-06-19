Британская разведка: Военные РФ отказываются выполнять приказы целыми подразделениями 1 19.06.2022, 13:30

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Названы причины низкого морального духа оккупантов.

В течение последних недели у российских военных возникли значительные проблемы с моральным духом. Есть случаи, когда оккупанты целыми подразделениями отказываются от выполнения приказов.

Об этом говорится в новой сводке разведки Великобритании за воскресенье, 19 июня.

Там предположили, что российские власти могут юридически оказывать давление на несогласных военных, но репрессиям мешает официальный статус вторжения, который в РФ называют «специальной военной операцией», а не войной.

Среди причин низкого морального духа оккупантов в разведке называют плохое руководство, ограниченные возможности для ротации подразделений, очень большие потери, боевой стресс, плохое материально-техническое обеспечение и проблемы с оплатой.

«Многие из российского персонала всех рангов также, вероятно, остаются неуверенными в целях войны. Проблемы с моральным духом в вооруженных силах России, по всей вероятности, настолько значительны, что ограничивают способность РФ достигать оперативных целей», — заявили в Минобороны Британии.

Там предполагают, что в рядах украинских сил были случаи дезертирства в последние недели, но особенно нестабильным остается именно моральный дух россиян.

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