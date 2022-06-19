В Беларуси не хватает медиков, но им предлагают «смешные» зарплаты 19.06.2022, 13:46

Количество незанятых вакансий стремительно растет.

Нехватка медиков в Беларуси становится все серьезнее. На 19 июня в Беларуси официально зарегистрированы 3904 вакансии для врачей-специалистов, сообщает euroradio.fm.

Более половины вакансий — на зарплаты менее 1000 рублей. Еще в апреле вакансий для врачей было около 3,5 тысяч.

Кроме того, в Беларуси ищут более 3,3 тысячи медицинских сестер и более 2 тысяч санитаров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».