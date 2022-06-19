ВСУ ликвидировали майора оккупантов, который хвастался, что «брал Крым»
- 19.06.2022, 13:50
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Уничтожена также большая группа российских офицеров.
На войне у Украины ликвидировали очередного офицера российской армии. Речь идет о майоре, который хвастался тем, что в 2014 году лично "брал Крым".
Имя захватчика еще уточняется. О его смерти сообщил офицер ВСУ, блоггер Анатолий Штефан в Twitter.
Он опубликовал скриншот сообщения российского военного из соцсети, где тот признался, что участвовал в захвате Россией украинского полуострова Крым. В то же время он утверждал, что именно глава РФ Владимир Путин смог "собрать страну в один мощный кулак", поэтому им не страшны санкции Запада.
"Сколько прежние правители долгов не брали, армию разоружили, Америка в нашей стране хотела ставить народ, подбивала к бунту, но Слава Богу мозгов хватило, глупостей не наделали. С долгами рассчитались, армию восстановили. Мы стоим твердо на ногах и не надо пугать нас санкциями. Хуже жили, выжили, а теперь тем более", – утверждал оккупант в посте, написанном с ошибками.
"Мы стоим жестко на ногах". Что-то лукавит майор. Уже нет", – с иронией прокомментировал Штефан такие слова российского захватчика.
Его имени он не указал, при этом в Telegram отметил, что Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать врага, и выложил фотографии последних уничтоженных оккупантов:
капитан Станислав Генералов из Алтайского края;
капитан Михаил Орчиков из Костромы;
старший лейтенант Таджиб Исрафилов из Дагестана;
лейтенант Иван Терский из Хабаровска;
подполковник в отставке Дмитрий Савченко из Саратова;
лейтенант Владимир Калязимов из Костромской области;
летчик 1-го класса подполковник Сергей Гундоров;
капитан Андрей Кириллов из Башкирии;
старший лейтенант 155-й отдельной бригады морской пехоты Вадим Кадермятов;
майор Максим Хлебко из хутора Утро Восточного сельского поселения;
командир 1-го АК РОА, Константин Романов "Клещ" из Донецка.