Садись – двойка! 19.06.2022, 14:15

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Белорусскую экономику накрыл «шторм».

Телеграм-канал «Экономика Беларуси» подвел итоги недели с предпринимателем Александром Кныровичем:

1. «Садись – двойка!»

Министр энергетики В. Каранкевич насчитал, что за 20 месяцев, БелАЭС поставило в энергосистему 9,3 млрд кВт.ч электроэнергии, что позволило заместить 2,4 млрд куб.м газа. Экономический эффект, по его словам, - около Br1 млрд. Браво, Виктор! Если помножить объем газа на его цену действительно получится 1 млрд., но вот только экономическим эффектом это можно назвать только не учитывая цену ядерного топлива, затраты на захоронение его же, зарплату 2300 сотрудников, и конечно, платежи по кредиту РФ (вместе с процентами). Что-то мне подсказывает, что тут у нас пока эффект измеряется в исключительно отрицательных величинах. Ну а если вспомнить, что уже этот, первый энергоблок должен был за прошедшие 600 дней после запуска произвести никак не 9,3 , а более 16 млрд кВт.ч вопросов становится еще больше. Но держится, не сдается министр. Трудная у него работа.

2. «Многострадальный «Мотовело» притащил откуда-то очаровательную штуку – квадроцикл с крышей, обещанной ценой в 10 000 $. Машинка предполагает пробег всего в 120 км, собирается полностью из китайских комплектующий, и, по слухам, представляет собой клон южноафриканского продукта, продающегося в Европе по 15 000 EU за штучку. Имя пока неизвестно, я бы предложил ОНД – «очень нужны деньги». Есть предположение, что под этого мерзавца, деньги из бюджета руководство завода все-таки выцыганит. Отличительная черта нашего нового электродруга – огромная красная кнопка отрубания электричества. Кажется что такая кнопка, только размером с «Минск-Арену», очень пригодилась бы всей белорусской экономике.

3. «Глубока река…»

Падение началось. Экспорт, ВВП, доходы населения – все показатели уходят в минус, как и должно быть в стране, решившей участвовать в войне на стороне агрессора. В плюсах – только количество обещаний участников этого сабантуя, о переключении, буквально вот-вот экспортных потоков то, в Африку, то в Венесуэлу, то куда-то ближе к Фиджи. Там нас ждут. Самый пугающий сегодня показатель – падение промпроизводства в мае на 11% И уже идут с мест звонки о 2/3 ставки на в отдельных службах «Белкалия», и о том, что на ФСК, входящем в «Гомельдрев» рабочим выдали по 200 руб. в качестве зарплаты и заявили, что «больше денег нет, санкции». И шутить на эту тему совсем не хочется.

Идет шторм.

4. «Хаотичная, но нетонущая Надежда…»

Правительство предоставило «Беларусбанку» и «Белгазпромбанку» госгарантиии по кредитам на сумму 77 млн.$ выданным в 2021 году одному беларусскому, не побоюсь этого слова, суперпроекту. БНБК – проект в области производства современных аминоксилот и комбикормов для, в первую очередь, сельскогохозяйства. Технологии (и кредиты) – китайские. Договоренности – на высочайшим, как беларусская инфляция, уровне. Бравые отчеты все годы строительства и запуска. И вот, опять? Проект, конечно, связывают с именем Бакиева, беглого президента Кыргызстана, но гораздо интереснее то, что зампредом правления в нем работает прекрасный человек и глубокий специалист – Надежда Котковец. Ранее она закапывала деньги налогоплательщиков на должности замминистра сельского хозяйства, после – отметилась лоббированием создания нескольких небольших заведомо убыточных предприятий, теперь – перешла к крупным формам. Цена БНБК – более 500 млн.$ и госгарантии на 77 млн.$ - это только начало. И пока рабочие в Гомеле получают по 200 руб. и грустно обходят прилавки с мясом стороной, у замечательной женщины, у нашей Надежды все очень и очень хорошо!

С чем мы ее и поздравляем!

5. «Чужой против хищника…»

Один глубочайший специалист в хоккее и внешней политике заявил, что причиной санкций в отношении беларусских предприятий является просто страх. Мол, мировые корпорации боятся в конкуренции и, в частности, этот несчастный дряхлеющий «Goodyear» побаивается нашей крепенькой «Белшины», потому и …. Далее по тексту. Цифры говорят о следующим. Выручка “Goodyear” в 71,5 раз больше выручки «Белшины» - 18 млрд.$ против 0,25 млрд.$ Прибыль – 2,5 млрд.$ против… вообще-то это похоже на всю прибыль беларусской экономики. Или автор что-то знает, или предполагает абсолютное доверие слушателей и нежелание думать самостоятельно. Если и дальше рассчитывать на второе, можно гастролировать с этим номером по всей республике, на заводе шампанских вин рассказывать, как нас боятся в Шампани, а на «Большевичке» зловещим шепотом сообщать о панике в офисе компании «Zara», да и во всем Милане. Главное второй раз не возвращаться, могут же , в конце концов и побить.

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