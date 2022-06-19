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В Украине запретили российскую музыку

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  • 19.06.2022, 14:57
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В Украине запретили российскую музыку

Под запрет попали также книги и издательская продукция из РФ и Беларуси.

Верховная Рада Украины запретила использовать российскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По словам депутата, «за» проголосовали 303 народных избранника.

Также украинский парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России и оккупированных ей территорий.

Запрет на книги и издательскую продукцию касается также и Беларуси. «За» проголосовали 306 депутатов.

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