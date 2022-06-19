Уничтожение российского судна «Василий Бех» ракетой «Гарпун» показали на видео

Уничтожение российского судна «Василий Бех» ракетой «Гарпун» показали на видео11
- 19.06.2022, 17:50
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Буксир транспортировал боеприпасы, вооружение и личный состав на остров Змеиный.
Пресс-служба ВСУ показала видео, как уничтожали российское судно «Василий Бех» с помощью противокорабельной ракеты «Гарпун».
Напомним, что 17 июня ВМС ВС Украины поразили вражеский буксир c ЗРК «ТОР» на борту.
Буксир транспортировал боеприпасы, вооружение и личный состав ЧФ РФ на Змеиный.
Позже стало известно, что судно подбили ракетой «Гарпун».