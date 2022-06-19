закрыть
19 июня 2022, воскресенье, 18:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Уничтожение российского судна «Василий Бех» ракетой «Гарпун» показали на видео

11
  • 19.06.2022, 17:50
  • 21,454
Уничтожение российского судна «Василий Бех» ракетой «Гарпун» показали на видео

Буксир транспортировал боеприпасы, вооружение и личный состав на остров Змеиный.

Пресс-служба ВСУ показала видео, как уничтожали российское судно «Василий Бех» с помощью противокорабельной ракеты «Гарпун».

Напомним, что 17 июня ВМС ВС Украины поразили вражеский буксир c ЗРК «ТОР» на борту.

Буксир транспортировал боеприпасы, вооружение и личный состав ЧФ РФ на Змеиный.

Позже стало известно, что судно подбили ракетой «Гарпун».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дело Лукашенко пахнет керосином
Дело Лукашенко пахнет керосином Артем Черников
Фиаско Лукашенко в прямом эфире
Фиаско Лукашенко в прямом эфире Telegram-канал «Ник и Майк»
Истинная личина российских боссов
Истинная личина российских боссов Леонид Невзлин
Урок «беллита» для чиновников
Урок «беллита» для чиновников Ирина Халип