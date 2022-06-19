В Гомельской области милиция вышла на спортивный праздник с буквой «Z» и российской символикой 52 19.06.2022, 15:12

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Лукашисты развернули рашистские лозунги.

В Буда-Кошелевском районе прошел «День здоровья» с участием 18 команд. На Спартакиаде присутствовало и руководство района, сообщает местная районка. На тривиальном для белорусского райцентра мероприятии местная милиция позировала с буквами Z и V — символами российской военной агрессии против Украины.

Буквы Z и V будакошелевские милиционеры расшифровывают как «Zадачу Vыполним».

Это не первый случай, когда лукашенковские силовики используют российскую милитаристскую и шовинистическую символику в поддержку российской агрессии против Украины. Ранее ГУБОПиК в своем телеграм-канале публиковал фото политзаключенных на фоне букв Z и V.

Обращает внимание, что на кепках команды милиции был российский флаг рядом с красно-зеленым.

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