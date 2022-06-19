В Петербурге обстреляли Путина

В Петербурге обстреляли Путина7
- 19.06.2022, 15:21
- 14,880
Эпическое видео.
В Санкт-Петербурге активисты обстреляли статую главы Кремля в одном из торговых центров. Путин там в образе римского императора Октавиана Августа.
Об инциденте стало известно 19 июня. Статую обстреляли пейнтбольными ружьями, сообщает 24tv.ua.
Обстоятельства инцидента
Путин в образе римского императора – одна из девяти статуй на фасаде торгового центра Evropa в Санкт-Петербурге. Собственно, статуя является символом одного из 9 российских городов и создана в честь Октавиана Августа, но местные жители четко увидели в статуе главу кремля Путина.
Активисты, обстрелявшие статую, называют себя "Комитетом республиканцев-социалистов".