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В Петербурге обстреляли Путина

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  • 19.06.2022, 15:21
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В Петербурге обстреляли Путина

Эпическое видео.

В Санкт-Петербурге активисты обстреляли статую главы Кремля в одном из торговых центров. Путин там в образе римского императора Октавиана Августа.

Об инциденте стало известно 19 июня. Статую обстреляли пейнтбольными ружьями, сообщает 24tv.ua.

Обстоятельства инцидента

Путин в образе римского императора – одна из девяти статуй на фасаде торгового центра Evropa в Санкт-Петербурге. Собственно, статуя является символом одного из 9 российских городов и создана в честь Октавиана Августа, но местные жители четко увидели в статуе главу кремля Путина.

Активисты, обстрелявшие статую, называют себя "Комитетом республиканцев-социалистов".

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