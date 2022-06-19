Белорусы больше не могут скачивать Windows 10 и Windows 11

Белорусы больше не могут скачивать Windows 10 и Windows 1126
- 19.06.2022, 15:30
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Но есть нюанс.
Издание cnews.ru обратило внимание, что Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 10 и Windows 11.
Журналисты zerkalo.io узнали, есть ли какие-то изменения для белорусов.
В начале марта компания Microsoft поддержала антивоенные санкции и решила приостановить продажи новых продуктов и предоставление услуг в России. Данная ситуация затронула и Беларусь.
18 июня журналисты издания cnews.ru заметили, что на сайте Microsoft появилось ограничение на скачивание Windows 10 и Windows 11 с российских IP. Например, при попытке скачать образ Windows 11 портал Microsoft выдает сообщение «Возникла проблема с вашим запросом».
На момент публикации, пишет издание, в компании Microsoft ситуацию не прокомментировали.
Мы решили посмотреть, затронула ли эта ситуация нашу страну. Оказалось, если скачиваешь с VPN, установив Беларусь, все получается.
А вот без VPN сделать это у нашего читателя не получилось. Ни через Белтелеком, ни с помощью А1. Результат вот такой.
Напомним, что Windows — это самая популярная настольная операционная система в мире. По данным cnews.ru, на май 2022-го она занимала 75,54% мирового рынка против 14,98% у Apple macOS и 2,45% у всех дистрибутивов Linux (статистика StatCounter). Самой популярной версией Windows в мае 2022 года была Windows 10 (71,82%).