Белые медведи научились жить без ледников 1 19.06.2022, 15:40

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Это удалось сделать изолированной популяции.

Биологи обнаружили самую изолированную в мире субпопуляцию белых медведей, которые могут прожить большую часть года безо льда. Об открытии, пишет «Хайтек».

Исследование, проведенное учеными, изучающими заполярные территории, из Вашингтонского университета, опирается на данные, которые собирались в течение семи лет на юго-восточном побережье Гренландии, а также на 30-летние исторические данные из этого региона. Скалистые горы и экстремальные погодные условия сделали изучение этой части мира сложной задачей, но данные со спутникового слежения и образцы, полученные от «охотников» за белыми медведями для проведения их генетического анализа, предоставили ученым новую ценную информацию о поведении этих существ.

«Мы хотели исследовать этот регион, потому что мало что знали о белых медведях на юго-востоке Гренландии, но мы никогда не ожидали найти там новую субпопуляцию, — рассказала ведущий автор исследования Кристин Лайдре. — Из исторических записей и знаний коренных народов мы знали, что в этом районе водятся медведи. Мы просто не знали, насколько они особенные».

Эти белые медведи имеют доступ к морскому льду только четыре месяца в году, поэтому они уникальным образом приспособились к окружающей среде, охотясь на тюленей с пресноводного льда, отколовшегося от ледников Гренландии. Было обнаружено, что эта субпопуляция генетически отличается от своего ближайшего соседа больше, чем любая из других 19 ранее идентифицированных популяций белых медведей. Ученые считают, что это результат их изолированной среды, в которой они окружены большими горными вершинами, ледяным щитом Гренландии и опасными открытыми водами.

«Это самая генетически изолированная популяция белых медведей на планете, — говорит соавтор исследования Бет Шапиро. — Мы знаем, что эта популяция живет отдельно от других популяций белых медведей уже как минимум несколько сотен лет, и что численность их популяции на протяжении всего этого времени остается небольшой».

В отличие от обычных белых медведей, которые бродят далеко по ледяному покрову морей в поисках пищи, эти медведи всегда держались гораздо ближе к «дому». Они, как правило, бродят по льду внутри защищенных фьордов Гренландии и иногда уплывают на льдинах, прежде чем спрыгнуть и отправиться домой.

«В некотором смысле эти медведи дают нам представление о том, как медведи Гренландии могут жить в условиях будущих климатических сценариев, — сказал Лайдре. — Условия морского льда в юго-восточной Гренландии сегодня напоминают то, что прогнозируется для северо-восточной Гренландии к концу этого века».

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