Командующий британской армией: Мы должны снова приготовиться к бою в Европе

Командующий британской армией: Мы должны снова приготовиться к бою в Европе4
- 19.06.2022, 15:56
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Патрик Сандерс назвал своей целью создать армию, которая может победить Россию в бою.
Новый командующий британской армией Патрик Сандерс заявил своим войскам, что они должны «снова приготовиться к бою в Европе», чтобы победить силы российского диктатора Владимира Путина, приводит его слова «Новое время».
Сандерс предупредил солдат о проблемах, с которыми они столкнулись в условиях продолжающейся войны России против Украины.
«Сейчас крайне необходимо создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою. Мы — то поколение, которое должно снова подготовить армию к войне в Европе», — сказал он.
По его словам, он стал «первым начальником генерального штаба с 1941 года, принявшим командование армией в тени сухопутной войны в Европе с участием континентальной державы».
«Вторжение России в Украину подчеркивает нашу основную цель — защитить Великобританию, будучи готовыми сражаться и побеждать в войнах на суше», — сказал он.