Гражданка Израиля за желто-голубые ленты провела почти месяц на Окрестина 11 19.06.2022, 16:05

9,100

Ирину Капилову держали в нечеловеческих условиях.

Гражданка Израиля Ирина Капилова, которая родилась и выросла в Беларуси, провела 28 суток в изоляторе на Окрестина за желто-голубые ленты на машине. Свою историю женщина рассказала в эфире утренней «Студии Белсат» 19 июня.

Ленты на своем автомобиле Ирина Капилова поместила еще 26 февраля, и два месяца это был ее «личный» пикет. Также в августе 2020 года женщина участвовала в акции протеста водителей на проспекте Независимости в Минске. В итоге за два этих протеста – против насилия и войны – ее и осудили. Но формально ее арестовали, причем дважды, за якобы размахивание руками и невыполнение приказов милиционеров в РУВД.

С женщиной провели пять допросов, в том числе представитель ГУБОПиКа, которые угрожали ей, что она останется на Окрестина столько, сколько понадобится на взлом ее телефона.

«Очень тяжелые условия содержания. Мне кажется, все возможные международные нормы нарушены относительно содержания в таких учреждениях. В таких невыносимых, на самом деле, условиях. Узников держат в очень маленьких камерах. Причем это касается именно политических узников», – рассказала гражданка Израиля.

По ее словам, некоторое время в камере на два места было 18 человек, из них пятеро – бездомные со вшами. От последних некоторые из политзаключенных заразились.

«Мы спали сидя. Вечером перед отбоем мы тренировались. У нас это называлось «репетиция сна»: как нам удобнее сесть, чтобы все поместились на полу. Естественно, без кроватей», – говорит Ирина Капилова.

Свет в камере горел все время. В 2 и 4 часах ночи узников поднимали на ноги, устраивалась перекличка. Узников не водили в душ и на прогулку и даже забивали им единственное окно, через которое поступало немного свежего воздуха.

К тому же у узников перед тем, как поместить в камеру, забирали все средства гигиены, необходимые вещи. При этом многим женщинам продлевали срок заключения на один –два месяца, в том числе и самой Ирине.

Вместе с ней в камере за политику держали и бывшую преподавательницу МГЛУ Наталью Дулину, были студентки, домохозяйки и другие неравнодушные женщины. С другой стороны камеры были «абсолютно необразованные» охранники, которые разговаривали пропагандистскими клише, в том числе о войне в Украине. И добиться от них адекватного ответа на самый простой вопрос, или хотя бы на просьбу о туалетной бумаге, было очень трудно.

«Трое суток можно было просить и не получить», – рассказала бывшая узник Окрестина.

После освобождения с Окрестина женщина сразу же уехала в Литву. Ей запрещен въезд в Беларусь на пять лет. Сейчас Ирина Капилова планирует подавать в израильскую прокуратуру заявление по причине нарушения ее прав в Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».