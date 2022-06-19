NYT: Потери России на войне с Украиной становятся очевидными 11 19.06.2022, 16:12

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Однако общество считает это нормой.

На государственном телевидении России о погибших на войне с Украиной упоминают очень редко. Министерство обороны РФ не говорит о потерях более трех месяцев. А списки умерших в соседней стране, которые публиковали локальные сайты, объявили государственной тайной.

Но в социальных сетях ужасы войны все же просачиваются, – приводит статью New York Times «Зеркало недели. Украина».

Украина через каналы в Telegram публикует фото погибших врагов в надежде усилить недовольство войной в России. Фото уничтоженных российских позиций, как на побережье реки Северский Донец, где при попытке ее пересечь погибли не менее 400 российских солдат, намекают на масштабы насилия, которое стоит жизни очень большого количества молодых мужчин.

«Вы стоите, ваши слезы даже не текут уже. Вода в теле просто закончилась», – сказал New York Times Александр Кононов, чей брат скончался при попытках российской армии оккупировать украинский Мариуполь.

Он вспоминает десятки черных мешков с трупами, которые он видел прямо на полу склада, превращенного в военный морг. Многие родственники российских солдат неделями или даже месяцами не знают, где их сыновья, мужья и братья. Они живы или уже мертвы. Адвокаты солдат говорят, что военная бюрократия России не была готова к столь большому количества потерь в войне против Украины. 25 марта Минобороны РФ сообщало о гибели 1351 военного. И это был последний случай, когда появлялась подобная информация. Западные чиновники говорят, что сейчас количество погибших в Украине россиян, по меньшей мере, в 10 раз больше.

Семьи некоторых моряков, погибших на борту крейсера «Москва», до сих пор не могут выяснить правду. Хотя прошло уже два месяца. На борту флагмана Черноморского флота РФ служило более 500 моряков. Отец одного из них Дмитрий Шкребец опубликовал в Telegram отчаянное сообщение, адресованное непосредственно Владимиру Путину.

«Почему вы делаете вид, будто ничего не произошло? Мы все умрем, но не все станут мучениками. Некоторым придется ответить за кровь!» – написал он.

Его сообщение было редким публичным выражением злобы и разочарования правительством со стороны семьи военного. Но смерти «не производят большого впечатления» на российское общество в целом, – сказал изданию Сергей Кривенко, правозащитная группа которого оказывает юридическую поддержку российским солдатам. В большинстве случаев на войне против Украины погибают солдаты, подписавшие контракт. И в основном они происходят из бедных регионов России.

«Все воспринимают смерти как нечто нормальное, хотя здесь тяжело употреблять именно это слово», – сказал Кривенко.

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