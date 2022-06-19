Жители Барановичей взбунтовались против камер наружного наблюдения 5 19.06.2022, 16:26

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После этого камеры ставить отказались.

В Барановичах хотели установить камеры наружного наблюдения, утаив факт того, что с каждой квартиры будут брать за это плату. Но местные жители смогли отстоять свои права, пишет Telegram-канал «Баста!»:

— Наш кооператив (ЖСК) пытался «Белтелеком» обвешать камерами: все бесплатно, видеоконтроль, от ворюг, вандалов и прочей нечисти.

Про то что абонентская плата за это оборудование 5 р. с хаты в месяц —умолчали. Мы отбились следующим методом.

Задали два вопроса: как вы оплатите аренду нашего помещения, также расход электроэнергии на работу камер и серверного оборудования. Они были сильно удивлены, мы, мол, для вас все делаем и т.д. Но камер у нас нет и по ныне, перехотели ставить.

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