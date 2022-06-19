Журналист: Лукашенко окружен силовиками и чиновниками, внедренными российскими спецслужбами

Журналист: Лукашенко окружен силовиками и чиновниками, внедренными российскими спецслужбами8
- 19.06.2022, 17:45
- 5,908
У Кремля есть очень много рычагов влияния на диктатора.
Журналист белорусской службы «Радио Свобода» Валерий Калиновский в интервью «Новому времени» рассказал, какие инструменты влияния на белорусского диктатора Александра Лукашенко есть у главы Кремля Владимира Путина.
«Рычагов очень много. Это и привязанная экономика. Белорусская экономика теперь только с Россией может работать, потому что она под санкциями и изолирована от Европейского Союза и США, даже транзит невозможно производить, продавать калий или нефтепродукты», — сообщил Калиновский.
По его словам, Россия, может, и не дает много денег, но все же существуют льготные цены на нефть и газ.
«Второе. Вокруг Лукашенко оцепление — чиновники, силовики, внедренные российскими спецслужбами, разными органами влияния. Это тоже нужно понимать. Затем российская пропаганда, действующая в Беларуси», — считает журналист.
Он также отмечает, что все эти рычаги «используются максимально и против белорусского народа, и против украинского народа в Беларуси».
«Может ли Лукашенко этому противиться? Сейчас сложно сказать. Наверное, уже почти не может. Хотя увидим, как он это давление выдержит. Все зависит от ситуации с войной в Украине», — подчеркнул журналист «Радыё Свабода».