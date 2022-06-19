Журналист: Лукашенко окружен силовиками и чиновниками, внедренными российскими спецслужбами 8 19.06.2022, 17:45

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У Кремля есть очень много рычагов влияния на диктатора.

Журналист белорусской службы «Радио Свобода» Валерий Калиновский в интервью «Новому времени» рассказал, какие инструменты влияния на белорусского диктатора Александра Лукашенко есть у главы Кремля Владимира Путина.

«Рычагов очень много. Это и привязанная экономика. Белорусская экономика теперь только с Россией может работать, потому что она под санкциями и изолирована от Европейского Союза и США, даже транзит невозможно производить, продавать калий или нефтепродукты», — сообщил Калиновский.

По его словам, Россия, может, и не дает много денег, но все же существуют льготные цены на нефть и газ.

«Второе. Вокруг Лукашенко оцепление — чиновники, силовики, внедренные российскими спецслужбами, разными органами влияния. Это тоже нужно понимать. Затем российская пропаганда, действующая в Беларуси», — считает журналист.

Он также отмечает, что все эти рычаги «используются максимально и против белорусского народа, и против украинского народа в Беларуси».

«Может ли Лукашенко этому противиться? Сейчас сложно сказать. Наверное, уже почти не может. Хотя увидим, как он это давление выдержит. Все зависит от ситуации с войной в Украине», — подчеркнул журналист «Радыё Свабода».

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