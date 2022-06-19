Китайские археологи нашли изысканные артефакты 3000-летней давности 19.06.2022, 17:59

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Предметы культуры Саньсиндуй снова удивили ученых.

Команда археологов из НИИ культурных реликвий и археологии провинции Сычуань, Пекинского университета, Сычуаньского университета и других научных учреждений Китая обнаружила шесть так называемых жертвенных ям, пишет «Вокруг света».

Находки сделаны на территории знаменитого археологического памятника — городища Саньсиндуй на юго-западе страны. Артефакты говорят о богатом воображении и высоком уровне мастерства людей, живших там в 1600–800 гг. до н. э.

Из жертвенных ям: китайские археологи нашли изысканные артефакты 3000-летней давности

Культура Саньсиндуй названа по имени укрепленного поселения, которое находилось в верхнем течении реки Янцзы. Археологи предполагают, что здесь во II тысячелетии до нашей эры был центр царства Шу.

Руины площадью около 12 км2 были обнаружены случайно в первой половине прошлого века. К сегодняшнему дню на раскопках памятника обнаружено более 50 тысяч реликвий. Однако пока не найдено письменных источников и человеческих останков.

Как сообщает китайское информагентство «Синьхуа», последние исследования принесли археологам 3155 находок из золота, бронзы и нефрита возрастом более 3000 лет.

Самыми необычными оказались шкатулка, изображающая реальных и мифических рептилий, статуя человека с телом змеи и жертвенный алтарь около метра высотой. Он также находился в одной из ям, куда древние люди сбрасывали свои приношения солнцу, небу, земле и почившим предкам.

У бронзовой шкатулки в форме панциря черепахи выгнутые сетчатые стенки, между которыми положен темно-зеленый нефрит. С двух сторон приделаны ручки в виде голов дракона. Эксперты отмечают, что ящичек выполнен мастерски и в «остроумном дизайне», ранее не находили ничего подобного.

Бронзовая скульптура полузмеи-получеловека сделана, очевидно, «в полный рост» — 160 сантиметров. Центральная часть — с телом змеи, головой человека с выпуклыми глазами и большими клыками — установлена на кувшине, а тот, в свою очередь, на квадратном поддоне. На голове чудовища — расписной сосуд.

Три части композиции относятся к трем разным культурам: поддон — к племени чжоу с северо-запада Китая, кувшин — к жителям среднего и нижнего течения Хуанхэ (центр страны) того времени, а сама скульптура — к царству Шу. Исследователи объясняют: реликвия доказывает важную роль Саньсиндуя в китайской цивилизации и тесные связи с другими древними культурами.

Вместе с этими артефактами из жертвенных ям подняли нефритовые диски с отверстиями, топоры, зубила, бронзовых фениксов и колокольчики, множество скульптур с головами или телами животных и около 70 бронзовых масок. Вокруг ям остались следы тростника, бамбука, сои, рогатого скота и кабанов — предположительно, все это использовали в ритуалах жертвоприношений.

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