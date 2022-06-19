В штате Дубровенского льнозавода числился экстрасенс 3 19.06.2022, 18:15

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Именно с помощью его услуг руководство предприятия пыталось спастись от банкротства.

Сайт газеты «Белорусы и рынок» рассказал интересный факт.В 1991 году в штат Дубровенского льнозавода был зачислен экстрасенс Федор Гаврилов. Бывший электрик, получивший корочки «международных курсов экстрасенсов», понадобился руководству, чтобы спасти катящееся к банкротству предприятие.

Конечно, дело было не в способностях Гаврилова, но в итоге Дубровенский льнозавод избежал банкротства и сегодня, один из немногих в республиканской льноводческой отрасли, продолжает исправно работать,

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