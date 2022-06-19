Российские захватчики перестали доверять коллаборантам в Херсоне 1 19.06.2022, 18:23

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Пауки в банке уже начали кусать друг друга.

Российские захватчики перестали доверять коллаборантам в оккупированной Херсонской области Украины, а на их должности ставят людей из ОРДЛО. Об этом сообщил первый заместитель главы облрады Херсона Юрий Соболевский.

«Еще на день ближе к освобождению Херсонщины. Провалы оккупационных властей в попытках сломать жителей, сломать их любовь к Украине, существенно подорвали доверие орков к тем коллаборантам, которые должны были стать "областной властью" и организовывать новую жизнь в формате русского мира. Поэтому уже сейчас мы наблюдаем процесс физического замещения и открытое смещение центров принятия решений в Херсонской области», - говорится в сообщении.

По словам Соболевского, фейковую «областную администрацию» оккупанты «усиливают» внешними кадрами с территории оккупированной незаконными вооруженными формированиями «ЛДНР», а офис партии «Единая Россия» начинает жить самостоятельной жизнью, переходя от «гуманитарной помощи» к организации приемов официальных визитов российских должностных лиц и депутатов, массовых (пока на 30-40 человек) мероприятий и формирование политики в области.

«Причем делают это не особо считаясь с позицией областной администрации. Пауки в банке уже начали кусать друг друга», – заявил Соболевский.

Он также добавил, что понимание нежизнеспособности всей этой системы появляется уже и у тех, кто поспешил предать свой народ. Многие «предатели» уже начинают искать выход из этой ситуации, прежде всего, чтобы избежать уголовной ответственности после освобождения области.

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