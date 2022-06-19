Украина больше не покупает топливо в Беларуси3
- 19.06.2022, 18:30
Ранее она была одним из крупнейших экспортеров.
Украина больше не покупает топливо в Беларуси. Все поставки осуществляются исключительно из стран ЕС, заявил в интервью Financial Times министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Из-за войны, по словам министра, Украина вынуждена покупать топливо "где только можно", в том числе в Бельгии и Нидерландах.
Украина была одним из крупнейших покупателей белорусского топлива. Завод в Мозыре работал почти исключительно в этой стране, активно там работали и белорусские бизнесмены, в том числе Николай Воробей.