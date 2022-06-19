«Белорусские солдаты выскребали из танков погибших россиян» 2 19.06.2022, 19:13

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У белорусских военных нет желания погибать в Украине.

Журналист белорусской службы «Радио Свобода» Валерий Калиновский считает, что российский диктатор Владимир Путин давит на Александра Лукашенко, чтобы тот ввел в Украину войска, но у белорусской армии нет желания участвовать в войне.

Об этом Калиновский рассказал в интервью «Радио НВ».

Журналист отметил, что обостряется не ситуация с возможностью привлечения белорусских Вооруженных сил к войне в Украине, а риторика Лукашенко по этому поводу, но продолжаются и некоторые конкретные действия по укреплению белорусских сил у границ с Украиной.

Он напомнил, что по заявлениям Лукашенко, собрано 10 батальонов на границах с Украиной и Польшей.

«То есть сила какая-то есть в Беларуси: 45 тысяч белорусское войско. Но действительно ли оно готовое, способное ли, эффективное ли, мотивированное ли? Тем более, на западной Украине действовать, которая не менее мотивирована, чем восточная, то есть было бы жесткое сопротивление», — считает журналист.

Он также прокомментировал настроения среди белорусских военнослужащих.

«Думаю, что военные серьезно понимают эту ситуацию и все сложности. Они с прошлой осени, а особенно с зимы, дежурят, проводят учения, нон-стоп находятся в лагерях. Они понимают, что идет война, обслуживали российские войска, которые избитые возвращались из-под Киева, выскребали из танков погибших. То есть они понимают, какая ситуация и какого-то желания у них нет. Я бы сказал, что и навыков, и мотивации нет», — считает Калиновский.

«Думаю, что для военных это была бы трагедия, если бы их на уничтожение отправили. Это очень гипотетическая беседа. Думаю, что этого не случится, такого приказа не будет», — добавил журналист.

Он отметил, что в любом случае, Украина вынуждена держать на северной границе свои войска, поскольку с белорусской стороны проводят учения, минирование и так далее.

«Обратите внимание: Лукашенко приказал министерству обороны заминировать территории, примыкающие к границам с Украиной и Польшей. По-видимому, он хочет показать, что он будет обороняться, а не нападать», — отметил Калиновский.

По его словам, прямое участие в войне против Украины не поддержал бы народ Беларуси.

«Я не хотел бы дальше фантазировать на эту тему, потому что это не должно случиться, я уверен. И это понимает абсолютное большинство белорусского народа. Только, возможно, 1−2% поддержали бы агрессию с белорусской стороны непосредственно белорусскими силами. Надо все же резко разделить — белорусский народ и власть Лукашенко, фактически оккупационная власть для народа, которая проводит террористическую кампанию против населения Беларуси, против гражданского общества, против политических оппонентов, организаций. Сейчас [народ] находится под страшным давлением — в тюрьмах сотни и сотни, даже тысячи политических заключенных; в эмиграции — многие [люди] были вынуждены бежать. Все это действует только потому, что Лукашенко поддерживает Путин. И у Путина сейчас есть возможность давить на Лукашенко со своими условиями. Но он противится, потому что сопротивляется белорусский народ», — сказал Калиновский.

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