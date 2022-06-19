Украина выходит из трех соглашений, действовавших в рамках СНГ 1 19.06.2022, 20:10

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Верховная Рада Украины приняла соответствующие законы.

Верховная Рада Украины приняла законы о выходе Украины из трех соглашений, действовавших в рамках Содружества независимых государств (СНГ).

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, Украина вышла из соглашений о сотрудничестве по развитию и использованию систем сотовой подвижной связи среди стран-участниц СНГ, о создании межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в странах-участницах СНГ и из протокола о внесении поправок в соглашение о фельдъегерской связи, которое касалось права на хранение и применение табельного оружия; о выходе из соглашения о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах-участниках СНГ.

Также депутаты Верховной Рады поддержали проект закона «О выходе из соглашения о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах-участниках СНГ».

В мае 2018 года бывший президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отзыве украинских представителей из всех уставных органов СНГ. Уже в конце августа того же года Украина закрыла свое представительство при СНГ.

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