Евродепутат назвал самую большую ошибку Грузии на пути в Евросоюз 6 19.06.2022, 20:20

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Решение по Грузии связано с внутренней ситуацией в стране.

Накануне Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС, однако отказала в такой просьбе Грузии.

Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс в эфире Апостроф TV объяснил, почему Грузия не получила статуса кандидата на вступление в ЕС.

Решение по Грузии связано с внутренней ситуацией в стране и подавлением некоторых свобод ее граждан, в частности, свободы выражения.

"Несколько недель назад в тюрьму посадили одного из журналистов, представлявшего оппозиционные взгляды. Это сделали, несмотря на то, что даже прокуроры и омбудсмены в Тбилиси говорили, что нет состава преступления. В принципе есть признаки преследования по оппозиционным взглядам и так далее", – сказал евродепутат.

К тому же события, которые происходили в Грузии в течение последнего года, а именно жесткая борьба власти против политических оппонентов, не отвечают демократическим критериям, в соответствии с которыми дают статус кандидата.

"Двери для Грузии не закрыты. Мы хотим видеть Грузию вместе с другими странами. Но то, что нужно сделать дополнительно – стоит сделать. Самая большая ошибка со стороны Тбилиси, когда они начинают спорить, все валить на оппозицию и говорить, что она должна. Нет. , это не оппозиция, а правящая коалиция и все находящиеся на верхах политики.Я выслушал очень внимательно выступление президентки Грузии на этой неделе.Она сказала много критических слов о своей стране, но она говорит правильно, потому что это все надо понимать конструктивно и исправлять ошибки, а не делать новых", - подчеркнул Пятрас Ауштрявичюс.

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