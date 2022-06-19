В Украине запретили импорт печатной продукции из Беларуси 6 19.06.2022, 20:39

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Запрет касается и РФ.

Верховная Рада 19 июня приняла закон о запрете импорта печатной продукции из Российской Федерации, Беларуси и временно оккупированных территорий Украины.

Для изданий на русском языке, ввозимых из других стран, вводится разрешительный порядок ввоза, до сих пор действовавший для ввоза книг из РФ. Это позволит контролировать такие издания на соответствие требованиям законодательства Украины, прежде всего – проверять их содержание на наличие антиукраинской пропаганды.

С 1 января 2023 года в Украину нельзя будет ввозить, а также издавать и распространять здесь книги авторства граждан РФ.

При этом ввозить на территорию страны книги российских авторов можно, если: их везет физическое лицо без цели распространения; книги находятся в ручной клади или сопровождаемом багаже; количество экземпляров не превышает 10; эта литература отсутствует в Реестре издательской продукции антиукраинского содержания.

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