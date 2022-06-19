Ученые: Наличие зелени и ярких цветов в городе делает людей счастливее 19.06.2022, 20:47

К такому выводу пришли ученые из Университета Лилля во Франции.

Наличие ярких цветов и зелени в городах может сделать людей счастливее и спокойнее. К такому выводу пришли ученые из Университета Лилля во Франции, представившие свое исследование в журнале Frontiers in Virtual Reality.

Ученые использовали гарнитуру виртуальной реальности (VR), чтобы проверить реакцию добровольцев на вариации городского пейзажа — в эксперименте приняли участие 36 человек. Ученые использовали технологию отслеживания взгляда, чтобы считать частоту морганий. На ее основе определяли, что участников заинтересовало сильнее всего.

В процессе «путешествия» людей по виртуальному городу, ученые меняли окружение, добавляя растительность и ярко-желтые и розовые цвета. Исследователи обнаружили, что добровольцы замедляли шаг, а их сердцебиение учащалось, когда появлялась зелень. Люди старались держать голову выше и смотреть по сторонам, а не на землю. Наличие ярких элементов также повышало бдительность участников.

По мнению профессора когнитивной психологии и ведущего автора исследования Ивонны Делевой-Туррелл, жизнь в городе можно сделать приятнее, добавив в нее красок.

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