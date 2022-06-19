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McDonald's может скоро возобновить работу в Украине

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  • 19.06.2022, 21:03
  • 1,164
McDonald's может скоро возобновить работу в Украине

Об этом сообщил глава МИД Украины.

Министерство иностранных дел Украины активно убеждает сеть McDonald's возвращаться в Украину. Есть условия для возобновления работы, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

"Несколько недель назад мы установили связь с украинским офисом, а затем и со штаб-квартирой McDonald's в США. Мы также подняли этот вопрос в официальных контактах с правительством США, ведь McDonald's является одним из самых известных американских брендов", написал Кулеба.

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