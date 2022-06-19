ВСУ продолжают атаковать россиян в Херсонской области
- 19.06.2022, 21:12
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Украинские войска пытаются вытеснить оккупантов из Херсонской области.
Украинские военные атаковали россиян на севере Херсонской области возле Криворожского района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
"В течение дня зафиксированы бои между подразделениями Вооруженных сил и сил противника на территории Херсонской области возле Криворожского района", - рассказал чиновник.
Стоит заметить, что сейчас украинские войска пытаются вытеснить оккупантов из Херсонской области. В последние недели там проводятся контратаки.
Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял, что Вооруженные силы Украины в ближайшие дни или недели могут освободить Херсон, после придет черед и Мелитополя.