ВСУ продолжают атаковать россиян в Херсонской области 19.06.2022, 21:12

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Украинские войска пытаются вытеснить оккупантов из Херсонской области.

Украинские военные атаковали россиян на севере Херсонской области возле Криворожского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"В течение дня зафиксированы бои между подразделениями Вооруженных сил и сил противника на территории Херсонской области возле Криворожского района", - рассказал чиновник.

Стоит заметить, что сейчас украинские войска пытаются вытеснить оккупантов из Херсонской области. В последние недели там проводятся контратаки.

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял, что Вооруженные силы Украины в ближайшие дни или недели могут освободить Херсон, после придет черед и Мелитополя.