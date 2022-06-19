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В Польше нашли угнанную в Германии фуру с белорусом в кабине

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  • 19.06.2022, 21:17
  • 8,854
В Польше нашли угнанную в Германии фуру с белорусом в кабине

Фуру обнаружили в Нижнесилезском воеводстве.

В Нижнесилезском воеводстве Польши нашли угнанный в Германии грузовик, в котором на момент его обнаружения находился 39-летний белорус. Об этом сообщает местная полиция.

Сотрудники Вроцлавской полиции получили сообщение о том, что на одной из стоянок у магистрали S8 может находиться пропавший в Германии тягач DAF с полуприцепом Krone.

Информация подтвердилась, по указанному адресу действительно нашли данное транспортное средство. При этом в нем находился наш соотечественник.

Мужчина пояснил, что является водителем транспортной компании, базирующейся в Беларуси, и что ему было поручено выехать из немецкого Дортмунда в Беларусь.

Стражи порядка провели на месте необходимые действия, затем фуру отправили на полицейскую стоянку. Судьбу нашего соотечественника решит суд. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

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