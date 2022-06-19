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Глава комитета нацбезопасности Украины: Армия Беларуси может вторгнуться в Украину

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  • 19.06.2022, 21:21
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Глава комитета нацбезопасности Украины: Армия Беларуси может вторгнуться в Украину

Украина наблюдает за действиями ВС Беларуси и не сидит, сложа руки.

Глава парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведки, офицер запаса, нардеп от Слуги народа Александр Завитневич в интервью ВВС оценил риски повторного нападения на Киев и вторжения армии Беларуси в Украину.

– Есть ли такая опасность? Конечно, есть. Россия не отказалась от своей главной цели – завладеть столицей и всем нашим государством. Поэтому опасность всегда есть и для Киева, в том числе, – заявил он.

По словам Завитневича, власти занимаются укреплением рубежей и строительством новых инженерных сооружений для оптимизации защиты столицы.

Касаемо нападения Беларуси он отметил, что “риски есть всегда”.

– Большинство людей нашего государства не верили, что Беларусь втянут в эту войну, но втянули. И она стала площадкой, плацдармом для действий вооруженных сил РФ. Украина наблюдает за действиями ВС Беларуси и не сидит, сложа руки. Мы производим симметричные действия, и если будут какие-то провокации, то будем реагировать, – пояснил он.

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