В белорусской глубинке можно найти множество уникальных старинных храмов 3 19.06.2022, 21:38

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Где они находятся.

Большая Своротва — некрупный населенный пункт в Барановичском районе. На улицах тихо и пустынно, лишь изредка встречаются сельчане. Кто-то катит на велосипеде, кто-то – на своих двоих. Между тем туристы приезжают в поселок из самых дальних краев, чтобы увидеть и запечатлеть на фото здешнюю Свято-Троицкую церковь. Подробнее – в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

Чудо в три стены

Необычна эта церковь тем, что имеет всего три стены. И вовсе не потому, что четвертая разрушена, — ее попросту никогда и не было. Такая постройка единственная в Беларуси. Но все равно не верю своим глазам: несколько раз обхожу ее кругом, тщательно пересчитывая стены. И каждый раз убеждаюсь: точно три. Гид Татьяна Яцкевич объясняет:

— Изначально в XVIII веке это была деревянная униатская церковь. В 1823 году на ее месте на средства владельца близлежащего имения пана Незабытовского возвели храм из бутового камня — полную копию предыдущего. А почему только три стены? Кто-то утверждает, что таким образом униаты якобы решили сделать свой храм отличным от храмов других конфессий. Вторая версия: коль церковь в честь Святой Троицы, то и стен должно быть три. Почему на самом деле так вышло, никто уже не скажет. Любопытна и еще одна особенность храма: войти в него можно было с любой из трех сторон.

Приходит смотрительница и открывает ключом дверь. Внутри светло и торжественно. Она уверяет, что одно время в храме было сразу три алтаря и молились прихожане трех конфессий. И при этом мирно уживались.

Агрогородок Королей

Следующая остановка — агрогородок Дворец Дятловского района. Местные утверждают, что название пошло от слова «двор», и ставят ударение на первый слог. Но официально все же прижился другой вариант — со вторым ударным слогом. Хотя кто знает, как правильно. Отчего тогда в деревне так много сельчан носят фамилию Король?

Главная достопримечательность агрогородка — костел Божьего Тела. Построен в 1904 году из желтого кирпича по ходатайству супругов Михаила и Аполлинарии Протасевич, владевших местечком. Средств не хватило, и хозяйка попросила помощи у своих дальних родственников Радзивиллов. Те помогли храм достроить. Но сама Аполлинария до его освящения не дожила. Похоронена тут же — в Дворце. По заказу вдового князя Михаила в Италии ей сделали особый памятник — фигуру ангела в человеческий рост в женском одеянии. И на этот счет есть легенда. Утверждают, что этот посланец Бога каждое Рождество трижды облетает Дворец. Советские атеисты в свое время решили навсегда покончить с религиозным невежеством. Памятник сбрасывали с постамента, даже прятали, но он вновь оказывался на прежнем месте. В конце концов плохую затею бросили.

Отлично, Константин!

Следующая остановка — райцентр Дятлово. В 1498 году великий князь ВКЛ Александр подарил здешние земли гетману Константину Острожскому. Тот и основал местечко, построив в начале XVI века деревянный замок.

Городок тихий, уютный, ухоженный и какой-то особо душевный. На бывшей рыночной площади кое-где сохранились старые двухэтажные дома. Жили в них в основном еврейские семьи, державшие на первых этажах торговые лавки, трактиры, цирюльни, мастерские. Уцелел и старинный дворец Радзивиллов. Раньше это было красивое здание с угловыми контрфорсами и двумя башнями. Орнаменты, гирлянды, драпировки, портретные медальоны сплошь покрывали фасад. В центре размещался ризалит с волнистым фронтоном, украшенным гербовым картушем. А вокруг дворца зеленел шикарный парк… Сейчас любоваться, увы, особо нечем. Зданию срочно нужна реставрация.

Из разных уголков городка виден новый Спасо-Преображенский собор. От белокаменной святыни просто глаз не оторвать.

— Построен в русско-византийском стиле. Строительство растянулось почти на столетие, — посвящает в историю храма Татьяна Яцкевич. — Фундамент заложили еще в 30-е годы прошлого века, затем стройка остановилась и продолжилась лишь в 1990-е.

Сейчас завершаются внутренние отделочные работы. Все очень красиво, чинно. Но пока еще, как говорится, не намолено. И это чувствуется, в отличие от старой деревянной Спасо-Преображенской церкви, расположенной рядом. Говорят, что в ней за победу в Северной войне молился сам царь Петр I, когда русская армия останавливалась в округе Дятлово. А во время Великой Отечественной в храме лечили не только душу — там оперировали и перевязывали раненых красноармейцев. Считай, под носом у оккупантов.

Партизан Иосиф Филидович, повторивший подвиг Ивана Сусанина, увековечен в бронзе. На памятнике в центре Дятлово старец предстает могучим богатырем, готовым и сегодня встать на защиту родной земли.

Липичанский Сусанин

Да и вообще на Дятловщине живут люди героические. В ту же Великую Отечественную в болотах Липичанской пущи базировалась партизанская бригада, не дававшая покоя фашистам. Все попытки оккупантов ее уничтожить оказывались безуспешными. И тогда они пошли на хитрость. Арестовали подпольщика Иосифа Юрьевича Филидовича, уроженца Дятловщины, и под страхом смерти приказали вести карательный отряд к партизанам. Но пожилой человек не покорился. Он повторил подвиг Ивана Сусанина — завел фашистов не в партизанский лагерь, а в гиблые болота. Иосифа Юрьевича расстреляли. Но и сами оккупанты в большинстве своем утопли в трясине вместе с вооружением.

***

Еще одна достопримечательность Дятлово — костел Успения Пресвятой Девы Марии, которым можно любоваться бесконечно долго. В середине XVIII столетия этот храм перестроили на средства Николая Фаустина Радзивилла, уроженца Дятлово. Здесь же, на родной земле, он и умер. Сердце князя по завещанию было погребено в обновленном костеле, а тело — в фамильной усыпальнице в Несвиже. Утонченные, ажурные башни, на гребешке фронтона — сияющий лучистый треугольник, символизирующий Святую Троицу. Все строение пронизано особым вселенским покоем — невольно хочется думать о хорошем и вечном. С этими мыслями и возвращаемся в Минск.

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